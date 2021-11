Sekou: la pantera al fin rugió

Si había un jugador que estuviera necesitado de gol esa era Sekou Gassama. Al delantero hispano-senegalés le está costando mucho recuperar su mejor estado de forma en este etapa en el Málaga CF. Llegó y a las primeras de cambio una inoportuna lesión le evitó incluso debutar, se recuperó y desde entonces sigue buscando su mejor versión. Con su decisivo gol ante Las Palmas, debe recuperar su confianza.

"Me he quitado peso de encima", decía Sekou tras el partido, que no solo no estaba encontrado su mejor versión cada vez que saltaba al césped sino que portaba la pesada losa del gol: no marcaba desde el 14 de noviembre de 2020, en un Fuenlabrada-Espanyol: "Para mí fue muy importante, a nivel personal y colectivo con las lesiones no me han dejado coger la forma. El 15 de noviembre es cuando me lesiono en un entrenamiento y me tiro ocho meses sin jugar el año pasado, es un año sin meter gol también. Estoy con ganas de seguir mejorando y cogiendo la forma, si es con goles mucho mejor".

Es el propio Sekou el que reconoce que aún no está, que todavía no ha logrado recuperar su mejor versión y el tono físico que acostumbra, aunque en los últimos partidos parece estar ganando en confianza y acierto, ganando más duelos y siendo más productivo para sus compañeros en momentos clave: "Me encuentro bien y con los minutos que me está dando el míster tengo que intentar coger ritmo de partidos. Sabemos que los entrenamientos no son lo mismo que los partidos. Me encuentro bien físicamente y con ganas de seguir ayudando".

El catalán solo ha sido titular en u partido esta temporada, ante el Huesca. Paradójicamente, es en el partido que menor tiempo le concede José Alberto donde abre su cuenta goleadora blanquiazul: "Siempre quiero meter gol cuando juego, es mi trabajo y es como me van a juzgar. Siempre lo intento. Con menos minutos ha sido cuando he metido gol, así que súper contento a nivel personal y colectivo por el equipo. Espero seguir en esta línea trabajando, mejorando y ayudando".

Un gol el de Sekou con mucha miga, ya que fue una jugada ensayada que entrenaron el mismo día de partido y que en la sesión previa falló: "Recuerdo que el que remataba era yo y no la metí. Ante Las Palmas sabíamos que para los defensas entrar en carrera les costaría y fue un centro perfecto y el remate me salió bien".

"Sí, ha sido el equipo que más nos ha exigido, que mejor les he visto jugar. Sabíamos que tenían jugadores muy importantes como Jesé o Viera y con uno menos han apretado. Se nota la calidad que tienen arriba, hemos sabido sufrir pero nos quedamos con los tres puntos en casa, que es lo más importante", explica Sekou sobre Las Palmas, posiblemente el rival que más difícil se lo ha puesto al conjunto blanquiazul en La Rosaleda.