La Senegal de Alfred N'Diaye logró ayer el billete a las semifinales de la Copa Africana de Naciones tras imponerse a Benín en los cuartos de final. El conjunto senegalés se llevó el triunfo por un ajustado 1-0 gracias al tanto de Idrissa Gueye a los 69 minutos de juego, tanto que permitió celebrar el pase a la siguiente fase.

No estuvo sobre el césped del 30 June Air Defence Stadium de El Cairo (Egipto) el blanquiazul Alfred N'Diaye. No por decisión técnica del seleccionador Aliou Cissé, sí por los problemas en la rodilla de los que ha estado aquejándose el centrocampista del Málaga en las últimas semanas. Su entrenador reconoció antes del partido las molestias y todo indicaba que no llegaría, como así fue finalmente.

De los tiempos de su recuperación dependerá si Cissé puede contar o no con N'Diaye para las semifinales, aunque Saivet, Gueye y Badou parecen agarrar con fuerza su sitio. Las semis se disputarán este domingo 14 a las 18:00 horas. Del vencedor del Nigeria-Sudáfrica saldrá el rival de Senegal por un puesto en la final de El Cairo del próximo 19 de julio.