Málaga CF - Real Sociedad: David contra Goliat (21:00)

El Málaga CF recibe a la Real Sociedad en una eliminatoria de dieciseisavos de final digna del famoso mito de David contra Goliat, porque un gigante nacional y con vistas de extrapolarlo a lo internacional visita a un club venido a menos durante los últimos años, pero que sigue siendo muy grande en otras facetas y que pasa de ser un tiburón en una pecera a ser un atún contra una ballena en mar abierto.

En este caso, David puede llegar a este combate en el mejor momento posible desde hace unos meses, porque ya recuperó a todos los efectivos para los entrenamientos, salvo Ramón Enríquez y Haitam, que no volverá durante la presente temporada. Los últimos en llegar son Nelson Monte, Juande Rivas y Juan Hernández, que están pasando por una reintegración progresiva hasta tener el alta competitiva, que se espera que ya esté para el duelo del próximo fin de semana ante la AD Ceuta en tierras africanas.

Por lo contrario, Goliat llega con la pérdida de algunos de sus jugadores importantes por compromisos internacionales, como es el caso de Take Kubo, Traoré y Umar Sadiq, mientras que André Silva se pierde el partido por lesión. Esto no quiere decir que la Real Sociedad no venga a llevarse la eliminatoria, porque Imanol Alguacil no se ha dejado nada en el arsenal, puesto que están convocados todos sus efectivos disponibles y esto se debe a que, según comentó el propio entrenador de la entidad del País Vasco, su cuerpo técnico quiere alinear "el mejor once posible", aunque, para ello, deba ser algo más liguero que lo mostrado en la Copa del Rey hasta el momento.

En cuanto a resultados, David no conoce la derrota en sus últimos cinco partidos oficiales y esto es muestra del 'gen' del cuadro de Sergio Pellicer de no rendirse nunca y luchar contra las adversidades, como fue la plaga de bajas sufrida durante los últimos meses. Su registro, en el tiempo ya mencionado, es de dos empates y tres derrotas, Logró vencer al Algeciras CF, AD Mérida y al CD Eldense de Segunda División, mientras que se vio obligado a firmar las tablas ante el CF Intercity y Atlético Sanluqueño.

Por otro lado, Goliat lleva casi un mes sin conocer la victoria, pero, a su favor, hace más tiempo aún que no pierde ninguno de sus duelos, aunque haya tenido jornada en mitad de semana de UEFA Champions League de bastante exigencia. En estos últimos cinco encuentros, la Real Sociedad ha registrado cuatro empates y solo pudo ganar un partido. Logró vencer 0-3 a un Villarreal muy irregular, mientras que tuvo que repartir los puntos contra el Inter de Milán en la máxima competición de clubes continental, Real Betis, Cádiz CF y el Deportivo Alavés.

Ya hay un antecedente de este duelo en Copa del Rey con los mismos protagonistas sumidos en el mismo rol, pero con menos diferencia, porque el Málaga CF militaba en Segunda División y no en la tercera categoría y el cuadro vasco luchaba por la salvación y no por revalidar su puesto de acceso a la UEFA Champions League y, simultáneamente, intentar superar al PSG de Kylian Mbappé para poder acceder a los cuartos de final de este torneo. En ese momento, la entidad de Martiricos logró salirse con la suya y consiguió la hazaña de eliminar a un equipo de mayor categoría, al igual que hace unas semanas ante el CD Eldense en La Rosaleda, pero ante los donostiarras en la 2006-07 vencieron los andaluces por 4-1 para remontar y pasar a la siguiente ronda del torneo del KO.