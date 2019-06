La convocatoria de Víctor Sánchez del Amo sorprendió por las numerosas novedades. Eran de esperar, aun así, por lo que está por venir en estos play off de ascenso. El técnico madrileño dejó fuera de la lista a jugadores importantes como Keidi Bare y Adrián, apercibidos de sanción, pero sí introdujo a otro capital en este último tramo de la temporada como Javi Ontiveros, también apercibido, con cuatro amarillas.

"Ontiveros está en la convocatoria, esta es la mejor lista que podemos hacer, teniendo en cuenta todo. La lista que hacemos es la mejor y él está dentro", explicaba el madrileño, que confiaba en que el marbellí actúe como anteriormente, cuando esquivó esa amonestación: "Ya le ha pasado. Durante algún partido ha estado con tarjeta y no le han sacado la segunda. No hemos tenido ninguna conversación previa por ello".

Sobre las expulsiones, habituales en las últimas jornadas, Víctor restó importancia y valoró positivamente la entereza del equipo para aguantar la inferioridad: "Son circunstancias del juego. Evidentemente no son buscadas. No creo que nadie las pueda controlar. Tenemos que adaptarnos y superarlo. Nuestra lectura es positiva, porque la hemos superado. Los partidos se juegan con la idea de acabar con 11 en el campo".

Otros dos nombres propios en las palabras de Víctor fueron Cifu y Juankar, ambos fuera de la convocatoria por molestias. Sobre el granadino era escueto y espetaba que "de momento para este partido no está, para el próximo ya veremos", pero profundizaba algo más con el madrileño: "Juankar se queda fuera porque no se siente todavía con la confianza para jugar y no vamos a forzarle. Ha mejorado estos días pero sigue sintiendo las molestias y debemos prevenir".

Sobre Munir y N'Diaye, las dos posibles bajas por la disputa de la Copa América de Marruecos y Senegal, respectivamente, Víctor fue cauto aunque no le descarto, de momento: "Esa circunstancia la veremos después. Él está en la convocatoria [Munir]. Esas situaciones las estamos trabajando, pero no hay nada decidido de manera definitiva en ninguno de los dos casos".