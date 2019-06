Víctor Sánchez del Amo pasó este mediodía por la sala de prensa del estadio Ciudad de Málaga previo al último partido de la temporada ante el Elche (mañana, 20:30 horas), que dejará decidido la posición con la que disputará los play off de ascenso a Primera División. Su intervención viró en torno a una convocatoria con muchas novedades, seis bajas y cinco altas.

"Hay muchas circunstancias que afectan a esta convocatoria para el último partido de LaLiga. Es de demasiada importancia pero tenemos que tener en cuenta todo. Hay mucho esfuerzo en las piernas. Los dos últimos partidos fueron muy duros. Más de un partido jugando con diez. Es una carga para los jugadores", explicaba el técnico blanquiazul sobre la lista, aunque le restaba importancia: "Podemos permitirnos usarlos a todos. Podemos darle descanso a jugadores que lo necesitan. Las tarjetas es un riesgo para los play off y podemos permitirnos dejarles fuera. Todos los que están son buenas opciones".

Víctor aseguraba que la convocatoria estaba hecha para "ganar al Elche", a tenor de las "circunstancias". "Tenemos que tener la cabeza en lo que viene, el Elche. El primer objetivo es certificar el tercer puesto. Solo pensamos en el Elche", insistía el madrileño, cuestionado por unos play off de ascenso que ya están asegurados, pero en el que no quiere pensar aún: "No hemos pensado en el rival, el que toque será. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien, si lo hacemos vamos a tener todas las opciones. Lo que nos preocupa es estar bien, sentirnos bien. Con la línea ascendente del equipo y el equilibrio ataque/defensa será importante. Vamos a trabajar todo, que cada partido lleguemos con buena disposición".

Sobre el Elche

"La clasificación no tiene nada que ver, el Elche tiene el objetivo cubierto. Puede haber una motivación extra por la recompensa económica según la posición. Venir a jugar a La Rosaleda debe ser una motivación añadida y porque somos un rival que está como estamos. Para los futbolistas es suficiente motivación. Preparamos los partidos desde nuestra perspectiva, pensamos en la mejor versión del rival. El Elche es un equipo que tiene una capacidad ofensiva muy buena, juego combinativo, valiente y que empieza a jugar desde atrás muy bien. Vamos a ver un partido vistoso".

Sus jugadores

"A los jugadores solo podemos darle las gracias, por su disposición al trabajo, por el esfuerzo y porque no cuesta nada entrenarles".

Afición

"A la afición siempre le damos las gracias, porque sentimos su apoyo de manera constante. El último partido fue una pena porque hicieron un esfuerzo para venir. El cambio de horario fue muy complicado, tuvieron que deshacer los planes…".