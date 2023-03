El Málaga CF trabaja en la ampliación de contrato de Álex Calvo

Ahora mismo casi todas las miradas se posan sobre Álex Calvo, el nuevo chico maravilla de la factoría blanquiazul. Completó un debut soñado en el fútbol profesional. Estreno con jugadón personal y golazo que rescata al Málaga en la casa del líder. El entorno del joven futbolista sabe desde hace un par de semanas que la entidad de Martiricos quiere ampliar su contrato.

Calvo (Córdoba, 2004) es uno de los mayores talentos que hay en La Academia del Málaga. Todavía tiene un año más de contrato con la entidad de La Rosaleda, pero su situación ha dado un giro importante con esta irrupción. Se espera, lógicamente, que Sergio Pellicer siga contando con él, si bien el de Nules no se casa con nadie a la hora de afrontar los partidos.

Conviene recordar que Calvo es el capitán del Málaga de División de Honor Juvenil, al que codujo en las eliminatorias ante el Barcelona y el Real Madrid de la Copa del Rey de la categoría. También está en la órbita de Las Rozas. A finales del pasado mes de febrero recibió la llamada de la selección española sub 19 de José Lana. Incluso antes de su glorioso debut en Segunda División, el Málaga tenía clara la hoja de ruta con él. “Llevo aquí siete años y me considero malagueño y malaguista porque he estado aquí casi toda mi vida”, decía en Málaga Hoy hace poco menos de un mes.

Luego está el caso de Issa Fomba, que ha dado un giro radical con el regreso de Sergio Pellicer, el hombre que también le hizo debutar en la temporada 2020/2021 (dispuso de 19 minutos en la primera jornada en Tenerife). La agencia de representación del joven extremo, World Football Consulting, anunció alegremente que no aceptaba la oferta de renovación que le había propuesto el club de Martiricos, que daba por finalizadas las conversaciones y que se buscaría otro destino. El Málaga, en principio, anunciaría esta misma semana la renovación del contrato de Fomba.

Pellicer habló de ambos antes del viaje a Las Palmas: “Le mando un mensaje a ellos y a todos los jóvenes, que valoren lo que es entrenar con el primer equipo, cada segundo, que algunos piensan que cuando se les llama es para jugar. Esto es lo máximo. Los chavales cuando vienen tienen que coger los hábitos buenos, que eso es lo que va a ayudarles a mantener un buen nivel. No hay que poner tacones que los jugadores enseguida se crecen. Los chavales tienen que valorar lo que tienen. En el club en estos años han cambiado muchas cosas, tenemos más privilegios que antes. Hay que darle un abrazo a la incomodidad. Si rinde, será lo mejor para el club”.