'No hay billetes' para el Málaga CF - Levante

El Málaga ha anunciado que no quedan entradas disponibles para el trascendental partido de la jornada 32 de Segunda División que disputa en el estadio de La Rosaleda este viernes 17 de marzo de 2023 a partir de las 21:00 horas contra el Levante. Los aficionados vuelven a arropar a su equipo en un encuentro que puede alimentar la esperanza de permanencia o terminar de cercenar gran parte de las ilusiones.

El entrenador, Sergio Pellicer, comentó en su comparecencia del día anterior que le habían informado de que quedaban menos de 1.000 entradas. Volaron en menos de 24 horas y también unas cuantas más que el club pudo liberar en el último momento para ponerlas a la venta. Pero ya no queda ninguna localidad por los cauces naturales que poder comprar. 'No hay billetes', un cartel que llena de orgullo por saber que llegados a este punto la gente no abandona a su equipo.

Una campaña para el Fiel Malaguista

Así vendía su idea el Málaga para explicar la promoción que ha ayudado a que se produzca este teórico lleno (está todo vendido pero no significa que todo el mundo acuda): "La afición malaguista ha demostrado al mundo del fútbol su lucha con tesón. Pese a la compleja situación deportiva, ha acompañado a su equipo y le ha alentado sin descanso durante todo el curso, siendo uno de los estadios con mayor afluencia de la categoría. Esta recta final, con todo por decidir, ese Factor Rosaleda será determinante". Esto se tradujo en que los Fieles Malaguistas han contado con la posibilidad de adquirir una entrada completamente gratuita para esta jornada.

Las palabras de Pellicer

"Faltan 1000 entradas… qué mayor ilusión que eso, la afición siempre está ahí y es la pata que sustenta al equipo y está por encima de todos. Tenemos que darle y sobre todo intentar que en este infierno que estamos, creer y transmitir y dar continuidad. Nos va a apoyar como toda la temporada, va a estar ahí y siempre estaremos en deuda con ellos, tenemos que darles esperanza”.