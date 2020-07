Alberto Escassi no se "esconde". El malagueño, al que el Málaga sigue desde hace meses y con el que intensificó sus conversaciones una vez quedó libre del Numancia como adelantamos en Málaga Hoy, reconoció este mediodía el interés y la predisposición que existe por su parte en su intervención en Cope Málaga.

"Me hace mucha ilusión. Aunque soy cauto y tranquilo. El mundo del fútbol es complicado y raro. Hasta que no se firme y sea oficial...", destacaba el polivalente y veterano jugador, que no dudaba en confirmar los contactos que aún se suceden: "Ha habido contactos. Respecto al tema Málaga nunca me he escondido. Cuando se habla del Málaga siempre he estado en otros clubes. Pero no he escondido mis sentimientos. Estuve seis años en el fútbol base. Sería un placer que nuestro caminos se unan otra vez. Aunque te mentiría si te dijera que está cerrado".

Tal y como pudo saber este periódico, las conversaciones entre el club y el jugador han fluido en sintonía estas semanas y existe predisposición por ambas partes para que exista acuerdo. El jugador, pese a ello, se muestra cauto al respecto pese a que no puede esconder su ilusión: "El mundo del fútbol. Mira lo que pasó con Okazaki el año pasado. Al final la experiencia me dice que hasta que no se firme no hay nada hecho. Hay contacto e interés. Ambas partes vamos en el mismo sentido. Espero llegar a un acuerdo pronto. En el fútbol he visto de todo. Hasta que no sea oficial no hay nada seguro".

Pero la cautela por parte del paleño es lógica y con sentido. Como él mismo reconoce, existen aún aristas contractuales que le podrían mantener unido al Numancia una temporada más: "Hay que esperar. Hay que ser cautos. No nos olvidemos que no ha terminado la Liga. Hay una posibilidad de que haya un liga de 24, en ese caso seguiría con contrato con el Numancia. Prefiero ser cauto, no prometer nada. Hay cosas que no depende de mí como la Liga de 24".

"Mi pensamiento personal es muy complicado que haya una liga de 24 equipos. No sé quién toma esa decisión, para mi forma de pensar lo veo complicado", reconoce por otro lado, viendo posible lo que él y su familia desean: "Sería un placer que nuestros caminos se encontrasen. Sería un privilegio vestir del Málaga. Aquí tengo la familia, amigos míos. Con mi pareja me dieron dos o tres días de descanso y vi el Málaga-Leganés en Primera. Nunca he escondido lo que siento. Mi familia está muy contenta, con mucha ilusión. Aunque prefiero esconder un poco la noticia. Soy cauto y tranquilo. Me hace mucho ilusión y luego no se hace por lo que no sea la hostia puede ser más dura".