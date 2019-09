La APA pide acabar con "los dispendios y la barra libre" de los Al-Thani

Los momentos convulsos que vive el Málaga en el aspecto económico e institucional obligan a apretarse mucho el cinturón. El enfado sigue entre la afición, se hizo patente en el partido ante el Sporting una vez más, con la propiedad no deja de crecer. Llegan más asesores de los Al-Thani mientras los hijos del jeque ponen rumbo a Catar.

La rueda de prensa de Caminero y Jofre no fue demasiado tranquilizadora. Tebas emplaza a noviembre para esperar cómo va evolucionando el plan de viabilidad presentado en LaLiga. Y la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) sigue muy activa demandando responsabilidades y medidas para mejorar la situación del club. Este lunes difundió una carta que reproducimos íntegra a continuación.

"Ante la precipitada salida del país de los administradores del club. Nasser, Nayef, Rakan y Hamyan Al-Thani, y con el fin de salvaguardar la buena gestión económica de nuestro club, evitando así continuar con todos los dispendios y “barra libre” que a costa de la economía del Málaga CF se ha venido produciendo, desde la Asociación de Pequeños Accionistas solicitamos:

- Que se dé orden inmediata por las vías habituales al efecto (burofax o cualquier otro medio fidedigno) para cancelar los contratos de alquiler de las viviendas, parkings y cualquier otro bien inmobiliario que los Al-Thani venían disfrutando, así como los pagos de comunidad derivados de los mismos que fueran soportados por el club. Sería de todo punto incomprensible con las actuales tensiones de tesorería que tengamos que mantener este tipo de gastos.

- Que del mismo modo se cancelen cuantos contratos de leasing o renting de vehículos así como de cualquier otro bien inmueble que vinieran utilizando durante estos años que que fueran soportados contablemente por el club. En caso de no ser posible dicha cancelación anticipadamente, que se dé orden de no renovación de los mismos a la mayor brevedad posible. A nadie se le escapa que no van a ser utilizados estando en Catar.