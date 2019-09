Cuarto partido en casa, cuarto zafarrancho para protestar contra Abdullah Al-Thani. El presidente, que cumplía 50 años este domingo, vivió la efeméride a miles de kilómetros de un estadio de La Rosaleda que trató de hacerle llegar, una vez más, el momento de enfado y hartazgo latente con la propiedad. Lógico, no hubo rastro de felicitación entre los alrededor de 15.000 malaguistas que acudieron a ver el empate (0-0) ante el Sporting.

El "Al-Thani, vete ya", cántico ya habitual del coliseo blanquiazul, acompañó alguna iniciativa como la del Fondo Sur 1904, que mostró carteles con el rostro del presidente y el mensaje "culpable de hundir al MCF". Prostestas que no fueron paralelas al juego y que se sucedieron durante los prolegómenos y momentos puntuales del partido para no dejar de animar al equipo, al que se arropó en todo momento. De hecho, hubo cánticos como el "jugadores sí, directiva no" y, tras el pitido final, se aplaudió a la plantilla y a Víctor Sánchez del Amo.

Ese es el ambiente vivido en La Rosaleda en una semana de muchos movimientos dentro del club. Uno de ellos, la marcha de los hijos de Al-Thani, que estos días empaquetaron sus pertenencias en sus viviendas para abandonar la ciudad. De hecho, no hubo rastro de ellos en el palco presidencial. En él representó al club el consejero Francisco Martín Aguilar, como es habitual en los últimos tiempos, quien se vio acompañado por una importante comitiva política encabezada por el alcalde Francisco de la Torre. Una nutrida presencia de las instituciones en tiempos donde estas aprietan especialmente a los Al-Thani con palabras y gestos como la reunión mantenida la semana anterior, donde intervino por vía telefónica el presidente de LaLiga Javier Tebas.

En contraste con la ausencia de la familia Al-Thani, sí estuvo presente en el estadio el asesor norteamericano contratado por el jeque, Richard Shaheen. Su llegada a Málaga se produjo esta misma semana, poco después de la rueda de prensa de Joaquín Jofre y José Luis Pérez Caminero, donde el responsable jurídico reconoció la situación crítica de la entidad y emplazó al cumplimiento del plan financiero acordado con LaLiga. El trabajo de Shaheen y los demás asesores en Londres y Madrid tendrá que ir en dirección a cumplir unas directrices cuya ejecución, de cualquier modo, están en manos del presidente.

Entretanto, sobre el campo se pudieron ver los estragos de un verano marcado por esa preocupante situación extradeportiva. Dos ex ahora en el Villarreal como Ontiveros y Pau Torres presenciaron el encuentro en La Rosaleda en su día de descanso. El marbellí salió como una necesidad vital que a la postre no sirvió para solucionar los problemas financieros del club, y lo que ocurra sobre el césped también tiene su peso en el futuro del club. Por lo pronto, las miradas, comprensivas con Víctor y sus pupilos, se dirigen al palco aunque allí no haya rastro de los Al-Thani.