No hay más fichajes

El Málaga CF ha cerrado el mercado de fichajes con las únicas incorporaciones de Aleix Febas y Álvaro Vadillo, ambas cerradas en los primeros compases de enero, cumpliendo con las primeras exigencias que sufría la plantilla. Las últimas horas del mercado fueron tensas, de muchas llamadas, pero no arrojaron los resultados esperados. Se focalizó todo a una carta y ésta no terminó cuajando por lo que se prefirió, como en ocasiones anteriores, no fichar por fichar.

La dirección deportiva tuvo en mente la posibilidad de incorporar a varios jugadores en esta recta final del mercado pero las primeras opciones fueron cayendo dando paso a las segundas, y éstas, convencían menos; y la siguiente, menos... Al equipo le faltaba gol, un delantero que fuera capaz de aportar los números que se le exigían a los que llegaron, sea Brandon Thomas, Sekou Gassama o Antoñín. No llegó en estas últimas horas nadie pero cabe recordar que Adrián López se encuentra entrenando con el equipo estos días. Está libre y la posibilidad de inscribirlo va más allá del 31 de enero por lo que su fichaje no está descartado. Cabe esperar cómo evoluciona de sus problemas físicas y qué determinan desde el cuerpo técnico, cómo valoran su incorporación y si podría subsanar algunas de las carencias que ofrece ahora mismo la plantilla.

También se buscó algún perfil que faltaba en el centro del campo además de la incorporación de Febas. Las lesiones de Luis Muñoz y Genaro mermaron demasiado y se contempló el nombre de Kike Pérez, que se pensó que podía aportar no sólo calidad, experiencia y un salto de nivel en la medular, sino también la capacidad para abarcar muchos metros en el centro del campo. El Málaga tenía fe en poder sacar la operación adelante pese a otros interesados en Segunda pero la aparición de un Primera como el Elche redujo a cero las opciones y el trabajo previo.

La última posición con la que se planteó hacer algún movimiento fue la del central. Han estado muy señalados los componentes de la zaga en las últimas semanas y era evidente la escasez de alternativas. La lesión de Juande despertó las urgencias al ver a Lombán y Peybernes. No están en su mejor momento ninguno de estos. Tampoco mostró ser una solución Escassi. Se barajó la posibilidad de una salida de Peybernes, aunque se agente se apresuró a desmentirlo en Cope al mediodía: "El jugador está comprometido al 100%. Quiere seguir y va a seguir".

La plantilla, en principio, se queda como está en estos momentos. Al menos, en lo referente a jugadores de otros equipos. Al Málaga se le acaba la vía de jugadores cedidos y tendrá, si aún desea reforzarse, encontrar opciones válidas en el extenso mercado de jugadores libres, con los que no existe límite pese al cierre del mercado.