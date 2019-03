La jornada trigésimo segunda de Segunda División concluye mañana con un Zaragoza–Gimnástic de Tarragona en el que está en juego el descenso a la categoría de bronce. Son miras más que ajenas al Málaga que dormirá sabiendo qué ha supuesto ese nuevo empate en su trayectoria en esta segunda vuelta. Ésta fue en La Rosaleda, por lo que ese 1-1 ante el Sporting de Gijón escuece algo más. Y es que son siete empates en los últimos diez partidos, más dos victorias y una derrota, que se transforman en 13 puntos de 30 posibles. Demasiado. Aun así, el fin de semana ha sido benévolo con los blanquiazules.

Ayer, como resumimos en estas líneas, dejó tres resultados que permiten al Málaga no preocuparse demasiado con lo que dejó de ganar, sino alegrarse con lo que ganó, un punto que permitió recortar distancias con el Granada, segundo clasificado y en ascenso directo que perdió en Los Pajaritos ante el Numancia (2-1). El empate del Albacete ante el Tenerife (2-2) deja la tercera plaza a los mismos dos puntos que la pasada fecha y el otro empate del Almería ante el Rayo Majadahonda (2-2) no le mete de lleno aún en la pelea por los puestos de play off de ascenso: están a nueve del Málaga.

La mañana arrojó más tranquilidad a los blanquiazules. El Córdoba, en un acto de fe en el que se notó el hambre de la plantilla blanquiverde para mantener la categoría y donde cayó lesionado Luis Muñoz, tumbó al Mallorca en El Arcángel (3-2), resultado que permite sumar un punto más que los bermellones, otro de los candidatos de la categoría para el play off de ascenso, que intenta auparse a la zona y que llegaba tras sumar tres triunfos consecutivos. Sin duda, otra buena noticia que deja el fin de semana ajena a los agentes que sí puede controlar el Málaga. De hecho, es el propio Mallorca el que fija este fin de semana la séptima plaza que deja sin boleto para el play off y sin opciones de ascenso. Con 51 puntos, están a cuatro de los blanquiazules.

Para el que la jornada ha sido más que beneficiosa es para Osasuna. El conjunto rojillo dejó como una raya en el agua el tropiezo de la fecha pasada ante el Tenerife (3-2) y regresó por la senda del triunfo en Pamplona con otra victoria gracia al gol de Robert Ibáñez ante el Extremadura, que les eleva hasta los 63 puntos, ampliando la ventaja con el Málaga (55) hasta los ocho puntos. Además, agarra bien el liderato dejando a cinco al Granada (58). Es la decimocuarta victoria de los pamplonicas en El Sadar. Solo han cedido dos empates en su feudo los rojillos. El resto, todo en verde.

4 puntos. Son los que separan al Málaga de la séptima posición que deja sin opciones de ascenso y que ahora ocupa el Cádiz.

La tarde también dejó resultado favorable en el Carlos Tartiere. Real Oviedo y Deportivo de la Coruña empataron a uno (1-1) y dejan todo prácticamente como estaba en la clasificación. Los gallegos quintos, un punto por debajo del Málaga, y los asturianos a siete de los blanquiazules. El Cádiz, que sumó los tres puntos del duelo ante el Reus esta semana. Cierra la fase de play off en sexta posición con 52 puntos, a tres del Málaga.

La próxima jornada, la trigésimo tercera, deja otra serie de enfrentamientos que, a tenor de los resultados de esta, pueden mover de arriba a abajo los play off de ascenso: Deportivo-Rayo Majadahonda, Granada-Málaga, Alcorcón-Albacete y Lugo-Osasuna.