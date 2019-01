El Málaga quiso pero no pudo (1-3)

En el fútbol muchas veces tener ocasiones, no es sinónimo de marcar goles y de victorias. El Málaga lo conoció a la perfección en su derrota ante la Real Sociedad, la primera del año y que deja a las blanquiazules decimoterceras en la clasificación. Las malaguistas afrontaban el choque ante las vascas tras el empate ante el Betis, que fue un impulso de moral para empezar el 2019 en mejor formar que finalizaron 2018 en el que la victoria se les resistía. El cuadro que dirige Antonio Contreras comenzó el choque con la firme intención de imponer su juego y suyas fueron las mejores ocasiones.

Sin embargo, las blanquiazules no supieron aprovechar las ocasiones de Paula y Adriana que pusieron la inquietud en el conjunto txurin-urdin, que no iba a perdonar su ocasiones de gol. Corría el minuto 32 de partido cuando un fallo en la salida del balón del Málaga, iba a ser aprovechado por las atacantes de la Real Sociedad para que Nahikari hiciera el primer tanto del partido. Pese a que el Málaga se volcó en ataque no se movió el marcador en lo que restaba de primera mitad.

Errores defensivos

El paso por vestuarios fue un plus de motivación para las blanquiazules, que durante los primeros 20 minutos asediaron la portería defendida por Mariasun. En una jugada enseñada por las malaguistas, nació desde un córner sacado en corto, iba a poner el empate Paula con un derechazo que entró por la escuadra. Sin embargo, con el empate en el marcador al Málaga comenzaron a entrarle los nervios y cometió dos imprecisiones defensivas que marcaron el devenir del partido. Primer Chelsea que no atrapó bien el balón, puso en bandeja el gol a Etxezarreta. El tercer tanto de la Real Sociedad llegó en una jugada de despiste malaguista, que aprovechó Nahikari para firmar su doblete.