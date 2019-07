Hoy se hacen efectivos los regresos de los cedidos y la marcha de aquellos que terminaron su vinculación, conformando así la importante nómina de jugadores que tiene ante sí José Luis Pérez Caminero de cara a este verano. No obstante, también se dan algunas sorpresas y noticias importantes al respecto. Y es que según informó El Desmarque y pudo confirmar este periódico, Medhi Lacen se ha desvinculado del equipo y Yevhen Seleznov tiene contrato en vigor para esta temporada.

En el caso del centrocampista, llegó en el mercado de invierno de la temporada del descenso con una cláusula de renovación automática al llegar a un número determinado de partidos. Lacen cumplió con ella ese medio año y se hizo efectivo un contrato que posteriormente, ya con Caminero en la dirección deportiva, se dividió en dos temporadas para aliviar carga en el límite salarial. Sin embargo, el jugador y el club han llegado antes del final del curso a un acuerdo mutuo para rescindir, así que el franco argelino no continuará en el equipo.

Más peliaguda resulta la situación de Seleznov, cedido en enero desde el Akhisarspor hasta final de temporada con una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. Tras no lograr la promoción a Primera División, se daba por hecho que el ucraniano pondría punto final a su infructífera etapa en Málaga este 30 de junio. Ocurre que ahora, a 1 de julio, en el club aseguran que sí que tiene contrato en vigor y es propiedad del club. No quiere esto decir que vaya a seguir, pero si al club no le interesa su continuidad tendrá que buscarle acomodo o llegar a un acuerdo, como con Medhi Lacen, para su desvinculación.