Keidi Bare: "Con Erik y N’Diaye me sentí muy bien"

Keidi Bare es el último canterano del Málaga que ha derribado la puerta del primer equipo. El albanés ha convencido a Juan Ramón Muñiz a base de trabajo y mucho esfuerzo desde que éste le brindó la oportunidad de salir de inicio hace cuatro jornadas, ante el Zaragoza. Desde aquel día, su primer envite como titular, no ha salido del once el mediocentro de 21 años. Lo ha disputado todo y se ha ganado la confianza del gijonés, así como la de una afición que le eligió a él por encima del resto de sus compañeros en el 1-1 ante el Almería.

“Le doy muchísimas gracias a la afición por su apoyo, siempre están ahí y siempre me apoyan. Trabajo por mi equipo porque quiero que gane y que mis compañeros se sientan bien en el campo. Ellos también me ayudan muchísimo”, relataba Keidi Bare a los medios del club, tras ser elegido MVP de ese Málaga-Almería en el que fue autor de la asistencia a Adrián para el 1-0. Fue preciso el albanés que no se lo pensó dos veces para poner el balón de primeras tras ver como el madrileño se introducía en el área. Solo tuvo que empujarla el 8 blanquiazul.

Menos acertado anduvo en una acción en la segunda mitad en la que pudo cerrar el partido. Con el 1-0 en el marcador, N’Diaye le sirvió un caramelo que no aprovechó el centrocampista: “El pase era fenomenal, pero al final no pude marcar. Así es el fútbol”. El albanés reconoció que se sintió muy cómodo con el dúo de ayer, con N’Diaye y el recién llegado Erik Morán: “Me sentí muy bien, como con todos”.

"Fue una pena porque teníamos el partido muy claro. Es una pena que nos metan un gol así"

Más allá de la ocasión que dispuso Keidi Bare y la asistencia que sumó a sus estadísticas para el gol de Adrián, el centrocampista completó otro solvente partido, quinto que disputa ya en la categoría de plata con la elástica blanquiazul. El resultado de este último le dejó mal sabor de boca, el albanés lo definía así para cerrar su valoración del choque: “Fue una pena porque teníamos el partido muy claro y al final ellos lo empatan. En fútbol pasa de todo, ellos meten en los últimos minutos y es una pena que nos metan un gol así, pero hay que seguir”.