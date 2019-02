Muñiz: “Al final parece que nos entra algo de pánico”

Juan Ramón López Muñiz se explayó en su comparecencia de prensa tras el empate ante el Almería. Entró a valorar los muchos puntos que se extraen del partido, también los dos que se dejan de sumar tras el tanto de Luis Rioja en el descuento. Analiza, además, el cambio en la actitud con la que el equipo afronta los minutos finales en los últimos partidos.

"El partido estaba muy igualado, tuvimos ocasiones para el 2-0, no se produjeron y cuando llegas a esos minutos finales sí que nos está costando mantener la tranquilidad para superarlos. Parece que nos entra un poco de pánico y el temor al empate. Tuvimos la ocasión de Keidi, la de Seleznov, la de Renato... Hubo acciones y cuando no marcas se te complica el tema", señala el asturiano sobre el desarrollo del partido, del que explica el guión que tenía planteado: "Ellos hacen buenas transiciones, sabíamos que arriesgarían en nuestro campo y esperábamos una contra para solucionar el partido antes de esos minutos finales. No lo logramos y ahí es cierto es que nos entra intranquilidad por el marcador, por el ambiente y todo un poco".

Algo más de 13.000 aficionados acudieron a La Rosaleda y acabaron frustrados con el empate. Muñiz trata de calar su mensaje habitual en el público: "Poco se puede decir al aficionado que se va enfadado. Habalamos desde nuestra posición con lo que creemos oportuno, luego cada uno estimará por su cuenta. Tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Los jugadores se vacían, a veces puedes ganar y otras no. Quien no sepa la dificultad de la categoría viene equivocado. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero no es fácil. Una cosa es hablar y otra distinta es hacer".

Valora el trabajo del Almería, al que destaca el empuje en los minutos finales, pero no considera que el partido se divida en dos mitades exactas: "A veces no vemos que hay un rival delante, que no jugamos solos. Hasta el 20 o 25 de la segunda parte pudimos solucionar el partido, con carácter, juego vertical, llegadas al área... Y luego sufrimos más en los últimos diez minutos. Cuando llegas ahí apretado y no se transmite seguridad ni te la transmiten desde fuera das un paso atrás, otro, y al final tienes problemas. Intentaremos solucionar esas situaciones, progresar y ser realistas. Los rivales que vienen a jugar son rivales con buen juego, tienen experiencia, saben afrontar situaciones difíciles y nosotros tenemos que ir a saber jugarles esos minutos finales porque de aquí al final del año son importantes esas situaciones y manejalas como al principio, con tranquilidad aunque tuvieran el balón".

Se habló mucho de la entrada de Javier Ontiveros... Y de la posible salida del campo. El cartelón enseñaba el 17 del marbellí para la entrada de Iván Rodríguez, aunque finalmente no se produjo, justo antes del empate. "No hubo sustitución, por lo tanto no sabemos quién iba a salir", aseveró Muñiz sin querer desvelarlo; sí valoró el papel del extremo: "Participó como todos, a veces aportas de una manera, otras de otra. No voy a cargar nada sobre nadie. Hizo lo que pudo".

Cuestionado en varias ocasiones por el movimiento, Muñiz pasó a defenderlo: "Los cambios van condicionados al resultado. Si aumentas el marcador dices 'qué bien, cómo aportaron'. Y cuando te empatan, pues... Hay que valorar todas las situaciones. Lo que haya que tener es tranquilidad, paciencia, ser consicentes de todo lo que puede ocurrir a lo largo de un partido y saber superarlo independientemente del jugador que esté en el campo. Este tiene que hacer lo máximo posible para ayudar a sus compañeros y aprovechar la hora y pico de antes".

Finalmente, volvió a pedir ver la situación del equipo con perspectiva: "Que esta vez empates en el 90' no significa que cambies el marcador de los demás partidos. Vamos bien, con buena suma de puntos, competimos por los objetivos marcados, estamos en una buena situación y lo que sí noto a veces es que no somos conscientes de la dificultad. Pensamos que jugamos solos, que no hay rivales, que no tiene mérito nada de lo que se hace, que cuando se gana es normal y cuando se pierde hay una catástrofe. Y hay que saber convivir con los resultados adversos siempre, esto es una cuestión de regularidad. Por un empate no nos vamos a tirar de los pelos. Los más exigentes con nuestro trabajo somos nosotros".