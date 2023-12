El Málaga alegará para rebajar la sanción a Genaro

El Málaga venció al Algeciras en su último compromiso del año. Durante este duelo, Genaro Rodríguez fue expulsado en el descanso como resultado de una trifulca en la que ambos capitanes formaron parte de una decisión salomónica del árbitro y acabaron expulsados. Tras esto, en el acta, el colegiado acusó al sevillano de darle una patada en el pecho a un miembro del cuerpo técnico rival y corre peligro de una grave sanción.

Kike Pérez habló en '7 TV' sobre lo que va a hacer la entidad de Martiricos: "Vamos a presentar alegaciones, porque es un tumulto que se da en el túnel de vestuarios. Venía de un rifirrafe entre Murillo e Iván Turrillo. No suele pasar habitualmente, entiendo que algo podremos alegar. En el tumulto y las imágenes que hemos visto, Genaro no tiene espacio para levantar la pierna y dar en el pecho. Toma una decisión de expulsar a los dos capitanes, se llevan ellos el castigo. La redacción del acta puede acarrear una sanción de cuatro partidos. Por lo que pudimos ver en las imágenes, no se aprecia. Genaro está muy afectado, porque no había hecho nada. Te condiciona ese partido y unos cuantos más. Se puede perder partidos muy importantes, y quiere participar en esos partidos. Estaba muy afectado, por lo que hablé con él me comentó lo que había pasado. El acta, que nos lo dieron pasados 45 minutos, nos sorprendió".

La intención de esta alegación es clara, según el director general del club: "Tal y como está redactado el acta, son cuatro partidos. Vamos a intentar rebajarlo a leve y que quede un partido, que ya sería demasiado castigo que se queden fuera de un partido y medio los dos capitanes por un tumulto".

Además, Sergio Pellicer estuvo en 'Área Malaguista' de '101 TV' y dio su opinión del tema: "Hay alguna imagen, pero no se ve lo que pone el acta. Tendremos que presentar alegaciones, pero me da la sensación que va a pasar con lo que pasó conmigo en Antequera. El árbitro no lo vio, el árbitro estaba conmigo, seguramente fue el asistente o el cuarto árbitro y por eso es verdad que esas cosas se tienen que evitar, es verdad que es una provocación por parte del capitán del Algeciras a Murillo y nos vamos a defender y entonces a partir de ahí, pues sucede todo y eso se tiene que evitar además se lo dije a ellos son cosas a evitar, porque ¿a quién beneficia? Siempre beneficia al equipo que va por detrás del marcador y son pequeños detalles que le dieron vida al rival y esas cosas también las tenemos que ajustar y también tenemos que ser muy muy drásticos en eso".