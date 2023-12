Fichajes Málaga: La situación de Loren Zúñiga

El Málaga cuenta con la ficha disponible de Haitam Abaida para acometer una incorporación. El director deportivo tendrá que hacer uno o dos huecos más y el primer nombre para salir es el de Loren Zúñiga. El canterano, que ya estuvo varias veces cerca de salir en verano, termina contrato el 30 de junio y podría ser la primera baja blanquiazul. La entidad quiere también a un delantero más para apuntalar su ataque y necesita liberar espacio.

Sergio Pellicer, a su paso por 101TV habló abiertamente del canterano, un jugador que ya en su anterior etapa comenzaba a entrar en sus planes. Lamenta que no haya terminado de romper: “Está el caso de Loren. Hemos intentado darle continuidad. Es verdad que el chico ha tenido un comportamiento ejemplar. Ha jugado casi todo pero muy poco y eso también es difícil con un chaval de 20 años. Tenemos que tener mucha cautela. En principio no ha pedido nadie salir, pero en una plantilla todos no pueden estar contentos. Quiero que los jugadores sean felices, cuando llegue el final de mercado, el que se quede, que sea con todas las consecuencias”.

Más sobre el mercado

Los refuerzos serán un banda y un delantero al menos. O esa es la idea, que está abierta a algún cambio más tal y como contó recientemente el mismo director deportivo. Pellicer lo confirmó pero no le preocupa demasiado porque sabe que el club está centrado en ello: “Sí, más o menos creo que va a ir por ahí, pero ya va a ser sobre todo cuando empiece el trabajo. Ellos tendrán el análisis hecho, porque es cierto los entrenadores vivimos del día a día y en el tema de perfil de jugadores controlamos menos. ¿Perfil? Que sean buenos futbolistas. Tú dame buenos futbolistas y yo los haré jugar. Y buenos profesionales, para mí es más importante. Eso ya va a ser un poco más trabajo de la dirección deportiva”.