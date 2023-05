"En Málaga se aúpa rápidamente al canterano y eso les confunde; mandas una oferta y piden el doble"

La cantera es un tema capital para el fututo del Málaga CF. Desde el punto de vista deportivo de rendimiento para el primer equipo, también para el negocio. Durante varios años fue el sustento del club la venta de jugadores salidos desde abajo para hacer cuentas. En esa idea trabaja Kike Pérez, nuevo director general, pero también se está encontrando algunos inconvenientes. De fondo está el estreno de Arraijanal, previsto en principio para octubre.

En su alocución en Deportes Cope Málaga, Pérez dijo que "en los últimos seis años debutaron 36 jugadores de la cantera con el primer equipo. Lo que tenemos que mirar en el club es ese paso final del jugador que debuta y se queda entrenando y que ya creen que son del primer equipo. Porque Málaga tiene talento en su cantera y creen que ya está todo hecho al meterse en dinámica. Creen que ya son profesionales y no han hecho nada. Me llama la atención. Vas a afrontar renovaciones de chicos que han jugado un partido y han entrenado y aquí es todo como más difícil. Lo desgastamos mucho aquí en Málaga antes de que pase. Hacer algo en el fútbol es jugar regularmente, estar en una primera plantilla... El resto está por demostrar. Aquí se aúpa muy rápido y no ayuda y eso les confunde. Los representantes ven que es un club de cantera y mandas una oferta y te piden el doble", señala el directivo malaguista.

La Academia, para octubre

"Habrá que hacer una visita en breve y vosotros mismos diréis", señalaba Kike Pérez sobre la inauguración que siempre parece eterna de la Ciudad Deportiva de Arraijanal: "Yo paso todas las noches por ahí y pienso que esto está ya para enseñarlo. Si Dios quiere en octubre se podrá usar. Será muy importante para el club, hilando con el tema del fútbol base, me preocupa porque quiero que todos los niños del Málaga acaben en el Málaga".