El Málaga se une a la lucha contra la violencia en el deporte

El Málaga muestra su apoyo público a una iniciativa que aboga por erradicar cualquier tipo de violencia física o verbal en el ámbito del deporte. Lo hace colaborando al mismo tiempo con la Plataforma 090, auspiciada por el árbitro Ángel Andrés Jiménez y que buscar erradicar este tipo de comportamientos en el fútbol base.

"La violencia, física o verbal, NO tiene sitio en nuestro deporte. NO eres más futbolero por insultar, NO eres mejor aficionado por amenazar, NO defiendes a tu equipo o jugadores agrediendo. 0 violencia en 90 minutos", publicó en redes sociales el Málaga, recalcando en caja alta el "no".

En este último fin de semana se ha vivido algunos capítulos muy desagradables, casi todos relacionados con insultos, vejaciones y amenazas a árbitros no profesionales.