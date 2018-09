El Malagueño sigue a cero (0-1)

No carbura el Atlético Malagueño, que se estanca al fondo de la tabla. Se quemaron tres fechas y no sumaron los de Dely Valdés, que ayer tuvieron un final cruel. Con las tablas firmadas, Nandi desequilibrió la contienda en la prolongación a la salida de un córner. Batió a un Kellyan, cuya actuación fue notable, y el Talavera se llevó los tres puntos de la Federación Malagueña.

El fútbol no se crea en las áreas, pero sí se decide en ellas. Como dice el técnico panameño, al filial blanquiazul le falta contundencia en ambas. Concede atrás y no genera lo suficiente adelante como para materializar. Su realidad en Segunda B es otra y ya no cuenta, salvo en contadas ocasiones, con el dominio de los encuentros. Los toledanos se hicieron con el balón y a partir de él sometieron a los locales. Se encontraba aturdido el Malagueño, que apenas dispuso de dos lanzamientos de Karamoko y José Carlos, que se estrenaba este curso.

Echa de menos Dely Valdés a los meritorios Harper o Hicham, ahora a las órdenes de un Juan Ramón Muñiz que estaba en las gradas de la Federación Malagueña tomando nota de los avances de los jóvenes. No cambió el guión tras el paso por vestuarios. El Talavera se echó sobre el arco de Kellyan, que tuvo que atajar un par de llegadas. Providencial el portero, de lo destacable en el tercer traspié de la temporada. Entró Luismi, que cambió un poco la tónica. Aflojaron los foráneos y Joel Arimany pudo adelantar al Malagueño. Primero el delantero estrelló un balón en un zaguero tras un pase de Jon Grasa. Segundo, remató un balón manso que cogió Gianni tras un eslalón por la banda de Karamoko, que desbordó a dos defensores del Talavera. Sin fortuna en sendos remates, el partido parecía ir camino de las tablas.

Ya en la prolongación, con el filial malaguista dando por correcto el punto, apareció Nandi para marcar la diferencia. El central remató a las mallas un córner de Oca medido. 0-1 y otra derrota para un Atlético Malagueño que sigue a cero.