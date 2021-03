Manolo Gaspar: "No podíamos dejar a Pelli en cuadro"

El director deportivo del Málaga brindó una declaraciones a los medios oficiales del club para poner algo de contexto a la reciente incorporación de Stefan Scepovic, el fichaje que ocupa la vacante del lesionado Pablo Chavarría. Manolo Gaspar está convencido de que el serbio ayudará al equipo en el tramo final de la temporada y explica que cubrir la ficha 18 era casi una obligación.

"Esta ficha dieciocho teníamos que hacerla por lo que es también la ficha. No podemos dejar a Pelli en un tramo final que, si nos viene un COVID, tenemos que apartar a varios jugadores y nos podemos quedar en cuadro. También éramos conscientes de que, si no era algo que nos iba a ayudar, no lo íbamos a hacer. El movimiento es interesante y estamos convencidos de que nos va a ayudar. Está todo consensuado con el míster, que es lo que más tranquilo me deja"; argumentó Manolo Gaspar.

El paleño sigue jugando las cartas que tan buen resultado le han ido dando: "Como conseguimos la mayoría de las operaciones. Tiramos mucho de la marca Málaga CF. Desde el primer momento que contactamos con Stefan he notado una ilusión tremenda por venir. Tiene ganas de ponerse en un contexto bueno para su juego. En España ha rendido bien, tiene ganas y viene en un buen tono".

Es la segunda vez desde que cerró el mercado veraniego (que este año se metió en otoño) que la dirección deportiva tiene que solventar una situación de este tipo: “La situación es complicada, pero el trabajo de una secretaría técnica o una dirección deportiva es estar preparados para cualquier caso. Desde que pasó la desgracia de Pablo, estando en Miranda, ya tenía un listado de jugadores disponibles para nuestra economía y que podían entrar por la normativa Liga de nuestra sanción. Es el trabajo del día a día que no se ve y cuando hace falta, está. Lo más importante es tener la comunicación con ellos, saber cuál es el escenario y a lo que podemos aspirar. Con eso y con las herramientas que tenemos hoy en día es todo más fácil y es cuestión de un click. Después ya entramos en la negociación y, en este caso, ha sido fácil”.