El Málaga CF hace oficial el fichaje de Scepovic

Ya es oficial. El Málaga cubrirá la baja de Pablo Chavarría con el delantero serbio Stefan Scepovic, que llega libre y firma hasta final de temporada. Así lo anunció la entidad de Martiricos a través de sus canales después de varios días de suspense en las oficinas, donde voces internas aseguran que todo se enconó demasiado. Y eso que paralelamente el jugador lleva varios días entrenándose con el equipo pero con discreción máxima y sin ponerse a tiro de los informadores gráficos. Se cubre de este modo la ficha número 18, lo que da algo más de margen de maniobra a Sergio Pellicer para afrontar este decisivo tramo de temporada en LaLiga SmarBank.

Scepovic (Belgrado, 10/1/1990) es un trotamundos del fútbol con experiencia en Segunda División y que llega con cierto ritmo físico. Cobrará el salario mínimo establecido por ley proporcional a lo que resta de curso. No era fácil dar con un futbolista dentro de los estrechos márgenes que permiten LaLiga y la RFEF en este tipo de situaciones y con el añadido de las circunstancias de la entidad malagueña.

La última experiencia de Scepovic ha sido en el Machida Zelvia, un conjunto de la segunda división japonesa, cuyo compromiso expiró el pasado 1 de febrero. Eso sí, la última vez que disputó un partido de competición fue el 29 de noviembre. De cualquier modo, su fichaje obedece más a una necesidad cuantitativa que cualitativa. El Málaga tenía que llenar el vacío de Chavarría de algún modo.

El futbolista ya estaba en Málaga el martes por la tarde, donde olió por primera vez el césped del Anexo, donde se ejercitó en solitario. Este miércoles 10 de marzo ya pudo saludar a sus nuevos compañeros mientras terminaban de resolverse los últimos flecos (que aún no están limados del todo) para poder anunciar su incorporación.

"No lo he visto mucho, porque hemos entrenado un par de veces nada más. Se ve un jugador experimentado. Ha estado en varios clubes en España y también fuera. Viene con muchas ganas según he visto y seguro que nos aporta mucho trabajo y experiencia, que también es importante en un equipo tan joven como somos nosotros", contó Caye Quintana de su nuevo compañero en una entrevista a Málaga Hoy.

Seguramente compartirán viaje rumbo a Logroño, donde el Málaga juega este domingo. El serbio quiere estar aunque no pueda jugar. "Culminará su plena incorporación una vez se resuelvan unos últimos trámites burocráticos con la Federación Japonesa de Fútbol", explicaba el club en su nota oficial.