Sadiku, Buenacasa y Lombán, felicidad por tres en el Málaga CF

El Málaga quiso compartir las reacciones de tres de los futbolistas que ha conseguido atar a coste cero para la reanudación de la competición. Se trata de Lombán y también de Sadiku y Buenacasa, anunciados oficialmente durante la mañana del 4 de junio. "Estamos en una situación excepcional, por todo lo que ha ocurrido. La temporada va a acabar más tarde del 30 de junio y hemos decidido acabar lo que habíamos empezado, y estar con mis compañeros hasta el final de esta temporada", dijo el veterano defensa para los medios del club.

"Cuando Manolo Gaspar me habló de esta situación, yo le dije que sin ninguna duda que quiero estar hasta el final de la temporada. Porque no soy una persona que se esconde, quiero siempre mirar a la cara y acabar mi trabajo hasta el final”, apuntó Sadiku, que añadió: "Seguro que voy a dar lo mejor de mí para estos partidos, por el Málaga, como siempre he hecho. Tengo una sensación muy especial por los aficionados y las personas que trabajan aquí, y por eso estoy obligado a dar mi cien por cien en estos partidos para marcar goles y ayudar al equipo”.

Buencasa sigue esa misma línea: "Comprometido a tope. No tenía ninguna duda de que quería acabar aquí la temporada. En el momento que me salió la oportunidad de venir en enero no era para rellenar una plantilla, sino para hacer un buen trabajo y ayudar al equipo a lo máximo. Vine comprometido, como lo estoy ahora mismo, más incluso. La posibilidad de abandonar el equipo por un tema de contrato, quedando partidos por jugar, no la puedo tolerar. No voy a dejar al equipo, me voy a quedar y a ayudar lo máximo que pueda”.

Sobre el tema económico, no tiene dudas el punta: “Todos tenemos que hacer algún sacrificio en esta época un poco complicada. Si tenemos que jugar un mes perdonando dinero, por así decirlo, por las circunstancias que se dan lo hacemos encantados. Aparte de mi trabajo es mi hobbie y es lo que me gusta hacer, incluso cuando no he podido entrenar lo he echado muchísimo de menos cobrando o sin cobrar”.