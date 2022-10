Mel: "No soy de disfrazar verdades; con lo que hicimos no nos da"

Pepe Mel tiene claro que hay un carácter mental, una barrera, que está impidiendo ver la mejor versión de sus jugadores. La situación está llegando a un punto límite, se urge una reacción pronto y que los puntos comiencen a caer de tres en tres para que la pendiente no se pronuncie más aún en el Málaga CF: "Ellos tienen la sensación de que tenemos los partidos controlados, pero que en la primera que te equivocas nos hacen gol. Esa es la sensación que tenemos todos. Estuvimos hablando, internamente sabemos qué nos puede hacer perder los partidos. Las cosas son como son. Yo no soy de disfrazar verdades y con lo que estamos haciendo no nos da. Tenemos que darle una vuelta a todo".

"Nuestra situación marca que casi en la jornada 10 u 11 jugando un partido vital, eso significa que estamos haciendo las cosas mal. Me quedo con la sensación de los chicos, que el viaja de vuelta a Málaga me decían lo mismo: las ganas de que llegara el siguiente partido. Eso significa que ellos saben que pueden revertir esto. Estamos en una situación en la que no podemos fallar mucho más", anunciaba Mel, con confianza en los suyos y focalizado en generar más, sobre todo desde segunda línea: "Lo que tenemos claro es que estamos cometiendo un error fuerte, porque lo hemos hablado y entienden que es muy complicado si lo hacemos así. Me explico: necesitamos gente que acabe las jugadas, de segunda línea pero dentro del área. Necesitamos que pasen cosas en el área. Hemos conseguido limar un poco el área propia hasta el Leganés. Tenemos que dominar el área rival, es donde se cuecen los partidos. Donde trabajamos es eso, si el balón llega por un lado tiene que llegar por el otro lado. Segunda línea, delanteros... tenemos que pisar el área con más gente".

Con la baja de Alfred N'Diaye asegurada por sanción, el madrileño puede recuperar a Gallar y Escassi: "Tenemos la duda de Gallar, que hoy sería el primer entrenamiento que haría con el equipo, vamos a probarle que le hemos estado guardando. El partido donde podía incorporarse es este y vamos a ver como responde. Escassi va a hacer la prueba hoy, si no hay problema podrán estar mañana, Esos son los prioritarios, Todo lo demás son cosas que ya conocéis".

Le pide comprensión y apoyo a la afición durante el partido, después que dicten su veredicto: "Tengo claro que al final trabajamos por el Málaga, por tanto por el aficionado del Málaga, no tiene sentido si no es hacia nuestra gente. Les estamos fallando. Hay gente que hace un esfuerzo económico y físico por ver a su equipo y espera otra cosa. Lo que intentamos hacerles ver es que somos los primeros damnificados. El Málaga, guste o no, como todos los equipos, está representado por 11 futbolistas. Si los 11 tienen calma y serenidad, la toma de decisiones es mejor mejor que si están nerviosos y no se sienten arropados, si piensan que las cosas no van a ir bien. Al final al Lugo le van a frenar los futbolistas que estén en el campo. Los jugadores son una pieza clave. Sé que es complicado, entiendo que la gente esté desilusionada y que no esté de acuerdo con nada. Les pido un poco de comprensión, al menos en los 90 minutos, y que luego se expresen como tengan que hacerlo".

Sobre el rival, el Lugo, explicaba esto: "El Lugo es un equipo peculiar, te arrastra a jugar como a ellos les gusta. Un equipo peligroso a balón parado. Nosotros al lado de ellos vamos a parecer hobbits. Vamos a intentar no darles faltas laterales ni corners. Utiliza el juego directo para el segundo blasón y tenemos que estar preparados para combatirlo. El año pasado se mantienen en la categoría por hacer todo lo que hace muy bien".

Por último, habló sobre Luis Muñoz y la importancia de recuperar su mejor versión, aventurando que será titular: "Luis no fue por fallo de él, sino mío. Yo tomo las decisiones. El partido del Andorra le pasó por encima en todos los aspectos. Viendo el panorama de cómo era el partido del Leganés no le usé. En este partido creo que Luis va a ser muy importante. Nos tiene que ayudar porque tiene muchas cosas que el equipo necesita. Es un jugador llegador, de segunda línea, aparece y nos va a dar muchas cosas".