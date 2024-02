Melilla - Málaga CF: Al otro lado del Mediterráneo... (12:00)

El Málaga cruzó el Mediterráneo para jugar en la hermana Melilla (12:00 horas), un duelo oficial que no se veía desde el siglo pasado. Fue más frecuente en décadas anteriores, ahora se recupera por mor de esa caída al infierno de Primera RFEF para el club de Martiricos. Inmerso en una mejor racha de resultados tras dos victorias (no se enlazaban desde diciembre) después de un inicio de 2024 malo, en Melilla aguarda un equipo que está en zona de descenso, con sólo 16 puntos y a nueve de la salvación. Puede llevar a engaño. Hace dos semanas pasó por encima del Ceuta, justo la semana después de que el Málaga cayera en el Murube, en el derbi norteafricano. Juan Sabas, histórico delantero del fútbol español en los 80 y 90 (Atlético de Madrid, Sevilla, Mérida...), es ahora el técnico azulino tras relevar al malagueño Miguel Rivera, el hombre que había llevado a Primera RFEF y dejó huella en la ciudad autónoma.

El Málaga parece más profundo en cuanto a opciones para Pellicer con las llegadas de Ferreiro, Avilés y Puga. El club apostó por no hacer inversiones fuertes y no hipotecarse para el futuro para respetar el plan y no romper el equilibrio ecológico y salarial del vestuario. Puede estar bien como idea, pero tienen que ser entonces firmes los dirigentes para aguantar las críticas si no salen las cosas. Aunque se pusieron algunos paños calientes al comienzo de la temporada, se va admitiendo ya de manera oficialista sin tapujos que el objetivo es ascender. Otro año en esta categoría no generaría seguramente esta ola de malaguismo intenso que se ha recrudecido y potenciado con el duro golpe del descenso. En los malos momentos se ha inflamado el sentimiento malaguista y habla muy bien de la afición, pero necesita también estímulos de un equipo que contagia valores de esfuerzo y compromiso. Pero al que le ha faltado fútbol, ideas, en varios momentos de la temporada. Hay tiempo aún para seguir fortaleciendo con los nuevos jugadores y para que los jóvenes, que han estado ahí siempre, sigan creciendo y adquiriendo ese callo competitivo para cuando se llegue al punto de no retorno de la temporada. Pero hay también esa necesidad de no descolgarse, de mantener la tensión competitiva y la presión bien entendida.

Pellicer suele sorprender con los onces iniciales, aunque hay ciertos jugadores que son fijos, desde la portería de Alfonso hasta la punta de Roberto, la daga con la que el Málaga hace mucho daño a los rivales. Al otro lado del Mediterráneo aguarda un rival necesitadísimo que no lo pondrá sencilla.