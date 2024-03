De Mérida a Sanlúcar: Álex Escardó se cruza otra vez con el Málaga

Álex Escardó (1998) volverá a enfrentarse al Málaga CF esta temporada como anfitrión. El jugador formado en La Academia ya se midió al cuadro de Sergio Pellicer en las filas del AD Mérida cuando todavía lo entrenaba Manel Ruano. En el mercado invernal Abel Segovia insistió en su fichaje y terminó en las filas del Atlético Sanluqueño, con el que ahora recibe nuevamente a los blanquiazules.

Llegada al Sanluqueño

"Fue todo muy rápido, el 1 se hizo oficial, venía de días atrás y todo salió bien, llevo dos o tres días y encantado, me han tratado genial. He tenido más propuestas, pero si salía de Mérida era venir aquí, era una propuesta idónea para mis características. Insistió mucho Abel Segovia en mi fichaje y estoy muy contento. Llegué el viernes por la noche y el sábado entrené y muy contento por debutar, ganamos 3-0 a un equipo bastante fuerte. Me voy con buenos recuerdos y buenos amigos que he dejado allí, pero futbolísticamente han sido meses muy difíciles en lo colectivo y lo personal. Creo que tomé la decisión correcta. A Dani y David les fue bien y les ayudé mucho. Me ha ayudado a darle importancia en otras cosas muy importantes. Es una experiencia más", contaba en 101TV Costa del Sol hace unas semanas.

Pellicer

"Pellicer fue mi entrenador y le tengo muchísimo cariño. Soy del Málaga desde chiquitito y veo todos los partidos del Málaga en Primera RFEF. Pellicer es duro y exigente, para ser un entrenador bueno tienes que ser así. No conozo a ningún entrenador que no sea así para llegar alto. Es un fenómeno y si se tiene que partir la cara por ti lo va a hacer".

Volver al Málaga

"Mi ilusión y el deseo de mi vida es volver al Málaga. Se me quedó esa espinita de no debutar con el primer equipo. Siempre soñé con jugar con el primer equipo, desde pequeñito soy del Málaga, la primera equipación que me regaló mi abuelo era del Málaga y al final uno que es de allí nunca deja de intentar volver a casa. Guardo muchos recuerdos, mucho contacto con muchos amigos que hice en ese momento. Es lo más importante, porque te enorgullece. Un momento futbolístico quizá fuera la Copa de Campeones que hicimos, que llegamos a la final, y jugar la Youth League, que nunca me imaginé disputar, menos con el Málaga. A día de hoy lo recuerdo porque para nosotros fue algo muy emocionante".