Posible once del Málaga ante el Atlético Sanluqueño

La alineación del Málaga CF para el partido que juega este domingo en el campo del Atlético Sanluqueño está abierta. La simple baja de Manu Molina abre un abanico de posibilidades para los blanquiazules. Aunque en otros momentos lo normal sería un once en el que se cambiase de pieza, Sergio Pellicer se plantea diversas variantes que podrían llegar también al sistema.

La ausencia del centrocampista onubense podría ser cubierta por un hombre de su perfil como Luca Sangalli, que durante buena parte del primer tramo de curso ante de sus lesiones fue titular y el motor del conjunto malagueño. Pero lleva tiempo sin competir a un ritmo alto pese a que Pellicer considere que está entrenando ya a un nivel óptimo. Se une a ello que Juanpe también ha tenido problemas físicos esta semana después de ser el hombre que entró por Molina ante el Ibiza cuando este último se retiró por lesión del verde de La Rosaleda.

La otra alternativa más natural sería retrasar a Dani Lorenzo, pero el marbellí está dando un gran rendimiento como mediapunta, mucho más pegado al área rival, una zona de influencia en la que está más cómodo. Abrió Pellicer la puerta a tirar de otros jugadores como Larrubia, Avilés o Juan Hernández.

Atendiendo a sus palabras y a lo que hizo en el campo del Alcoyano, podría recuperar a Moussa Diarra, que en línea de tres centrales cuajó uno de sus mejores partidos como blanquiazul en el primer equipo. Eso implicaría que la alineación fuese Alfonso Herrero; Gabilondo, Moussa, Nelson Monte, Galilea, Víctor García; Genaro; Ferreiro, Dani Lorenzo, Kevin; y Dioni Villalba. Habrá que esperar también al último entrenamiento antes de partir a tierras gaditanas por si se produjese algún percance de última hora.

Roberto no va a estar, la semana que viene va a estar. Manu Molina creemos que también la próxima. Podríamos forzar pero no creemos que sea el momento. Juanpe una sobrecarga, se entrenó y a ver cómo está. Si llegan esas finales que no hay más detrás… para jugar hay que entrenar desde el día menos tres y para ir convocado desde el día menos dos hay que entrenar y estar preparado para ayudarnos, si no, no puedes ir. Cuando llegue el último contexto en el que hay que forzar cambiaremos la gestión del grupo. Ahora hay que estar al límite, cuanto más entrenas, mejor te encuentras. Juanpe creemos que va poder estar. Por lo demás, muy contento con el trabajo de los chicos. No es momento de forzar a Roberto. Hay que respetar el cuerpo, el físico y la mente de Roberto. Si hubiese sido el último partido sí habríamos forzado. Ahora están apareciendo otras soluciones y eso es lo más importante en una plantilla de sentimiento colectivo”, explicó el de Nules.