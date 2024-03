La química del vestuario del Málaga

El Málaga logró frenar la caída cuando perdió su condición de profesional porque, más allá de la calidad de unos y otros, su mezcla humana es francamente buena. Los cimientos del vestuario son sólidos con esa comunión entre jóvenes y veteranos, que se divierten juntos dentro y fuera. El papel de Loren Juarros en las elecciones y, sobre todo, de Sergio Pellicer en el día a día también resulta fundamental.

“Las victorias saben mucho mejor entre amigos y familia que entre desconocidos. Pero tenemos que saber que dentro de lo que estamos construyendo que es una familia, están compitiendo entre ellos a diario, en cada entrenamiento, y esa es la mejor noticia. Es cierto que es un grupo que mezcla alegría y compromiso pero todo con una responsabilidad muy grande. Cuando un equipo quiere lograr algo grande, tiene que ser un colectivo, un sentimiento todos juntos. También tiene que haber conflictos, porque esto no es todo paz y amor, pero dentro de una buena base y una responsabilidad, se solucionan mucho más rápido. El poli malo, el feo de la película, tiene que ser el entrenador. Ellos cada vez lo entienden más y estoy muy contento con el día a día. Veo cosas que no es lo futbolístico que me están gustando, cosas del entrenamiento invisible. Pero a eso hay que darle continuidad, porque cuando estás en una situación en la que ves cosas positivas, siempre viene algún tonto y te la lía desde fuera. Tenemos que estar siempre en alerta y desde la competitividad sana, querer competir al máximo nivel”, desarrolló Pellicer.

En la comparación con el Málaga que pilotó con las 18 fichas, la situación institucional y la pandemia, Pellicer matizó: "Hay cosas parecidas pero aquello fue brutal, fue algo muy difícil de superar por todo lo que vivió, por la pandemia y por situaciones muy límite en el día a día. Nos encontramos algo parecido con mezcla de gente de raíz y sentimiento de pertenencia, que van madurando a pasos agigantados, con gente con hambre y más experiencia. Hay que hacer la coctelera para seguir dando continuidad y que vean la responsabilidad, que no presión, que tenemos en este gran club. 26.000 personas el otro día. Nosotros con el Dépor... está club y afición por encima de la categoría. Están haciendo el máximo esfuerzo”