El entrenador del Lugo no hace sangre

Monteagudo, entrenador del Lugo, no salió encendido a la sala de prensa de La Rosaleda después de la acción polémica en la que Harper saca con el brazo una ocasión que pudo ser el 2-2. Al contrario, fue elegante e hizo autocrítica: "En primer lugar, hay que defender esas dos jugadas de sus goles mejor. Son dos jugadas calcadas. El segundo viene de una pérdida que no debemos permitir. Debemos acertar en las jugadas que tenemos. Creo que es penalti y por eso no la metemos. Fueron dos latigazos sus goles. La sensación que teníamos todos es que teníamos el partido controlado".

Asegura que es penalti y que todo el mundo se lo hizo saber, aunque siguió sin hacer mucha sangre: "Tengo 30 llamadas perdidas y 30 mensajes poniendo que es penalti, que la vieron en su casa. Son decisiones, es verdad que la tenemos que meter. De hecho, el fin de semana pasado lo hacemos así. Si es penalti el árbitro se equivoca en no pitarla. Si la metemos era el empate, era un premio para el partido que hicimos. El partido estaba más para empatarlo que para perderlo".

Insistió el entrenador en valorar la actuación de su equipo ensalzando al Málaga: "Veníamos a un campo de un equipo grande que está hecho para ser campeón. Le quitas el balón con criterio, haces el gol, un par de contras... Nos quedamos con diez, nos penaliza mucho. Llevamos dos semanas quedándonos con diez. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores pero hay que puntuar. Se nos pone bien el partido, a la contra le podíamos pillar... El equipo hizo mucho para puntuar".