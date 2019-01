N'Diaye revela la charla de Muñiz al descanso

David Lombán y Alfred N’Diaye fueron los jugadores malaguistas que pasaron por la zona mixta. El central asturiano fue titular tras varias semanas. “Al final lo más importante son los puntos, sumar y estar en la zona que queremos estar todos los equipos. El objetivo es estar ahí. Hay que sumar, sumar y sumar hasta la jornada 42. Veníamos de un partido en casa complicado, era un partido en el que teníamos que coger confianza y rápidamente se pusieron arriba”, decía el central.

Sobre su titularidad, Lombán dijo que “está claro que me queda margen de mejora a nivel individual para llegar a mi nivel. Físicamente sí me encontré bien, pero se nota falta de confianza, sobre todo con balón. Conforme el rendimiento mejora del equipo coges más confianza. Soy consciente de que me falta”, dijo el avilesino, que lanzó dos faltas cerca del área: “Intento ayudar al equipo, tiré dos faltas porque estaba con confianza, pero en otro partido tirará otro”.

Mientras, N’Diaye decía que “es importante ganar, estar primeros es bueno. El mister habló en el descanso e hicimos una buena segunda parte. Nos pidió tranquilidad y dijo que el partido era largo, que íbamos a tener la oportunidad. Y así ocurrió”, decía el senegalés, que ve cómo cambian sus acompañantes: “Tenemos muchos mediocentros en el equipo. Jugué con Adri, Lacen, Keidi... Tenemos el nivel para Segunda, lo importante es el equipo. Hay que seguir así, somos un equipo fuerte, difícil de ganar. A ver en marzo o abril dónde estamos. Me falta gol, he marcado dos, pero mi primer trabajo es dar equilibrio al equipo”.