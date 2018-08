Del Mortadelo a Milanello

La imagen impactaba en Casa Milan. Samu Castillejo, el chaval de Huelin que se crió jugando en la playa y el Mortadelo vestido con una chaqueta con el escudo del AC Milan en la solapa, en sus manos la camiseta del número 7, el de las copas de Europa que reposan en las vitrinas de la entidad. También el que en su día, sin irse mucho tiempo atrás, portaron Shevchenko, Donadoni, Brian Laudrup, Edgar Davids, Ancelotti, Lentini, Evani y Pato, y flanqueado por uno de los mejores zagueros de la historia, Paolo Maldini, y un campeón del mundo como Leonardo Nascimento de Araújo, ahora máximos responsables deportivos de la entidad rossonera.

Es la nueva etapa del alucinante viaje de Samu Castillejo, que aterriza con 23 años en uno de los clubes con más solera del planeta. Sólo el Madrid ganó más veces la máxima competición continental. Es un gigante venido a menos, su última Liga data de 2010/11, que intenta recuperar viejos laureles. De 1989 a 2007 ganó cinco Champions. Este verano ha estado en el alambre, a punto de recibir una sanción de la UEFA por ese fair play que también se conoce en Málaga, pero al final se lo prorrogó. Es por ello que el traspaso desde el Villarreal es diferido, empleando esa ingeniería financiera que tanto abunda en Italia. Una cesión por cuatro millones de euros con opción de compra obligatoria de 15 para el verano próximo. Dejará entonces un dinero en los clubes que le formaron desde los 12 a los 20 años, el Mortadelo y el Málaga. Casi medio millón en Martiricos y 37.000 euros en la modesta entidad malagueña, aproximadamente.

"He escogido el siete porque es un número al que estoy ligado y estaba libre. Sé que es un número muy importante para el club y espero honrarlo de la mejor manera", decía en la sala de prensa Samu Castillejo, que contaba una anécdota curiosa: "Tengo un recuerdo inolvidable de la primera vez en la que estuve en San Siro, en un Milan-Torino cuando tenía 14 años. Recuerdo la belleza del escenario y a la afición". Igualmente, en aquel día mágico de noviembre de 2012 en el que el Milan visitó La Rosaleda. "Allí le vi en la Champions con el Málaga, en mi casa. De pequeño veía a jugadores como Gattuso y Maldini, referentes de este club, y ahora estoy aquí y quiero ganar aquí. En la Liga he jugado por banda derecha, pero me adapto al rol que diga el mister", decía el zurdo de Huelin.

"Soy una persona humilde y me gusta estar en familia. Daré el máximo para el club y para que esté orgulloso de haberme traído. Sé que no ha sido fácil convencer al Villarreal de dejarme salir. Para mí jugar en el Milan es una enorme satisfacción, el club me ha querido con insistencia y apenas recibí la llamada no tuve dudas", explicaba Samu, en quien el Milan realiza una inversión importante. Y precisamente una de las leyendas del club, Paolo Maldini, le recibía con una bendición estimulante. "Estoy entusiasmado por ver a Castillejo con la camiseta del Milan. Me gusta la manera en que juega y su estilo. Creo que va a ser una gran sorpresa para todos", decía el mítico 3 rossonero. La última campaña de Samu en Villarreal supuso la detonación definitiva del talento en el que algún momento se llegó a dudar, por su peculiar físico, en el seno del Málaga. Estuvo tramos de su etapa de formación sin jugar. La continuidad que le dio Javi Gracia y una gran campaña en Primera en La Rosaleda, aquella en la que se ganó en el Camp Nou al Barça del triplete con seis canteranos, le valió para relanzar su carrera.

Tres años en el equipo amarillo han propulsado a Samu Castillejo a un escalón superior. El Milan ha cambiado este verano de propietarios, ha llegado un grupo de estadounidenses, del fondo financiero Elliot Management, que toma el relevo de los inversores chinos que sucedieron a los 27 años de presidencia de Silvio Berlusconi. Uno de sus fichajes estrellas en la reconstrucción de esa grandeza es un chaval de Huelin que portará la camiseta con el dorsal 7 la mítica zamarra rossonera.