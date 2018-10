Munir: “Le doy vueltas al gol ante el Elche para que no vuelva a pasar”

Uno de los nombres propios del primer tercio de temporada en el Málaga, es sin lugar a dudas, Munir Mohand Mohamedi. El internacional marroquí se hizo con la portería desde el primer momento y ha dado a los de Muñiz estabilidad en los momentos que peor lo pasaban los blanquiazules. Los fallos en los porteros siempre lucen más que en los jugadores y Munir fue protagonista, a su pesar, la última jornada. Pudo hacer más en el 2-0 que le metió Borja en el Martínez Valero.

“Obviamente es una situación que puedo controlar. Le doy vueltas al gol ante el Elche, para que no vuelva a pasar”, confesó Munir en rueda de prensa. Un choque, el disputado en el Martínez Valero, al que el meta blanquiazul llegaba tras disputar dos compromisos con Marruecos y apenas un entrenamiento con el equipo. “No sé si afectaron los viajes, pero me encontraba bien para poder ayudar a mis compañeros. Fueron muchos kilómetros en la espalda, pero estaba en condiciones de jugar el partido”, recalcó.

Pese a cosechar la derrota ante los ilicitanos la última jornada, para Munir no fue el peor partido de lo que va de temporada. “Desde mi punto de vista no creo que el del Elche fuera el peor partido, tuvimos ocasiones muy claras y creamos peligro. Tuvimos diez o cinco minutos que apretaron. Competimos muy bien y con mucha intensidad. La pelota no entra y eso cambia el concepto del partido. El equipo ya ha aprendido, sobre todo de esos diez minutos que nos afectaron”, explicó el melillense.

En Elche la pelota no entra y eso cambia el concepto del partido, creamos peligro

El próximo rival del Málaga es un viejo conocido de Munir. El Numancia, su equipo durante las últimas cuatro temporada, visita La Rosaleda el lunes (21:00 horas). “Va ser un partido especial, son cuatro temporadas allí y hay gente a la que le tengo cariño. Es un partido importante para el equipo por los tres puntos, tenemos que trabajar”, destacó Munir.

Además, el internacional marroquí analizó al que hasta hace meses era su equipo: “El Numancia llega bien por banda, con gente muy rápida y es un equipo que sabe competir. También han salido muchos jugadores y tienen que adaptarse ”. Para el guardián de la portería de Martiricos, la derrota ante el Elche no cambia las cosas: “El verte primero te da confianza y ayuda a preparar la semana. Después de perder tenemos tiempo para preparar el partido y aprender de los errores. Sabemos que esta liga es muy igualada y que nos va a exigir el máximo”.

El internacional por Marruecos habló también sobre su último premio individual, ser elegido mejor jugador de LaLiga 1|2|3 en septiembre. “Al final es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo. Después de un año difícil el pasado, es importante sentirte cómodo y disfrutar es un premio a todo ese trabajo. Estoy muy agradecido a mis compañeros”, relató el recientemente galardonado.