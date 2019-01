Munir dejó su huella en Zaragoza

Los goles lo son todo en el fútbol, sin embargo la actuación de los porteros suelen ser las que dan triunfos y mantienen al equipo en los peores momentos. Munir cuajó un gran papel en La Romareda, en un partido en el que fue un muro para los atacantes del cuadro aragonés. “Estamos contentos por conseguir los tres puntos, tenemos que seguir en esta línea. La victoria significa muchas cosas. Lo del Reus fue un toque de atención y nos despertó para ponernos en aviso de lo que es la competición. Hay que dar el 200% y competir como sabemos”, analizó Munir en la zona mixta del estadio zaragocista.

El Málaga consiguió un meritorio triunfo ante un histórico del fútbol español y que en las últimas jornadas atravesaba por un gran estado de forma. “Era un grandísimo rival, sobre todo en delantera ya que se asocian bien y crean peligro. Además, venían en buena racha. Son tres puntos muy buenos y nos ayudan a seguir compitiendo y mejorando”, destacó el internacional por Marruecos. Además, destacó que los partidos se tienen que sudar: “Hay que saber ganar los partidos sufriendo, que es algo que nos caracteriza en la primera vuelta, esta competición es muy dura y lo sabemos”.

Una de las sorpresas del encuentro entre andaluces y aragoneses llegó con la alineación que plantó Muñiz sobre el césped de La Romareda. Cuatro cambios, con nombres propios como Adrián, Pacheco, Juanpi y Harper se quedaron en el banquillo, sin embargo para el guardián de la portería blanquiazul no hubo sorpresa alguna. “El once titular no sorprende, porque al final cualquier jugador que entra compite y lo más importante es el equipo. Durante la temporada ha habido bajas y cambios, pero no lo hemos notado. Eso dice la plantilla que somos y el trabajo que estamos realizando, el grupo es muy importante. Adrián sale y mete gol, Juanpi jugó muy bien. El que entra o sale son piezas que no afectan”, confesó Munir sobre la importancia que tiene el grupo sobre las individualidades.

Trabajo colectivo

La actuación de Munir no dejó a nadie indiferente, ya que mostró su mejor versión. Esa que da puntos, sobre todo fuera de casa, y que deja en la cara de los rivales la sensación de que poco se puede hacer. “Estoy más contento por los tres puntos, que por las paradas. Al final mi trabajo es parar y lo que queríamos era ganar. Todo el equipo estuvo muy bien, no sólo yo”, fue la explicación que doy el ex del Numancia.

El Málaga pone punto y final a la primera vuelta, lo hace con 39 puntos, igualado con el segundo clasificado y con la sensación de ser un equipo compacto. “La primera vuelta hemos estado muy bien. Estamos muy contentos por el trabajo y el esfuerzo que hemos realizado. Queda mucha temporada y hay que seguir trabajando con humildad”, relató Munir antes de subirse al autobús para abandonar la casa del Real Zaragoza. Una nueva actuación del portero malaguista, que muestra su mejor versión. Su técnico, Juan Ramón Muñiz, ya lo comentó a lo largo de la temporada que mantener la portería a cero da muchas opciones de éxito.