Frente al Sporting, el conjunto de Víctor Sánchez del Amo no mostró su mejor versión. Más allá del larguero de Adrián, tuvieron pocas ocasiones de gol. Sin embargo, en los últimos cinco minutos el choque enloqueció. En ese tramo también pudo llevarse los tres puntos el combinado asturiano, pero allí estaba Munir para evitarlo. El guardameta marroquí sacó dos increíbles manos para la hemeroteca, por la que incluso los rivales le dieron la enhorabuena."Carmona y algún rival más me han felicitado. Intento hacerlo lo mejor posible, me preparo durante la semana para ayudar al equipo", comentó un Munir que valoró su actuación y la del resto del equipo: "Al final creo que no solo yo, el equipo ha hecho un gran trabajo, cada uno en su faceta. Al final he tenido un poco de trabajo, tengo que estar concentrado los 90 minutos".

Que los problemas extradeportivos afectan al vestuario es algo que ya no se puede esconder. Cuando le preguntaron por ello, Munir se mostró tajante: "Desde el primer momentos sabíamos de la situación y hay que asimilarlo y ser profesionales, tenemos experiencia y sabemos que estas situaciones se pueden dar. Hay que aislarse y trabajar, no poner excusas". Aunque rápidamente barrió hacia el tema deportivo: "Estamos compitiendo bien y solo nos falta suerte de cara a gol, estoy seguro de que lo vamos a conseguir. La conclusión es que no hay que poner excusas, tenemos que aprender de todo esto y salir reforzados. Son situaciones que llegan durante la liga".

Concluyó el cancerbero analizando el encuentro y reiterándose en el principal problema de este Málaga, el gol: "Creo que el equipo ha hecho un partido completo, al final nos está costando hacer gol que es lo mas importante, pero en líneas generales hemos hecho un partido muy completo, dominado a un rival complicado y con ocasiones claras. Teníamos ganas de regalar los tres puntos a la afición, pero hay que seguir trabajando".