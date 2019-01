Muñiz ruega apoyo a la afición

Más allá de fichajes y salidas, el Málaga tiene un partido importantísimo ante el Almería. Muñiz pide a su afición que esté con el equipo para tener mayores garantías de éxito, pero lamenta que estando en una posición privilegiada, no terminen de enganchar.

"Tenemos que conseguir que todos vayamos en la misma dirección y con la misma ambición. Haremos todo lo posible por enchufar a la gente desde el primer minuto. Te da un punto más de nivel, de trabajo, de exigencia. El buen ambiente provoca euforia, ilusión y optimismo en el terreno de juego. Es fundamental jugar con viento a favor en casa. Seremos los primeros en dar algo a la gente para que empuje al equipo. La afición te permite jugar más suelto, no atenaza. En el fútbol no todo sale siempre perfectamente. Tenemos que saber convivir con el error, en el fútol ni en la vida. El equipo se deja el alma en el césped y eso nos hace estar en un buen lugar de la clasificación y de puntos. Si no, no estaríamos en la parte alta durante 22 jornadas. Queremos que la gente se vaya orgullosa a su casa por ser del Málaga", explicó el asturiano.

"La afición debe estar contenta con su equipo. Lleva muchos meses en la parte alta de la clasificación. A veces me extraña ver que estamos con este juego y estos puntos y tener que pedir esta implicación. El premio que viene después va a ser muy grande. Entiendo también que pidan y exijan, pero si vamos juntos, el equipo vuela", dijo un Muñiz que puso como ejemplo la remontada ante el Albacete y dejó una frase que es casi un mantra: "Sin prisa ni urgencia pero dando pasos firmes, podemos llegar".

Del Almería

"Como todos los fines de semana será de una gran exigencia. Somos conscientes de que viene un equipo con empaque, serio, con velocidad e ideas claras. Hay que hacerlo lo mejor posible, que es la única forma de sacarlo adelante. Hay que estar a la altura para superar al Almería", sostiene Muñiz.

Acerca del rival, añade: "Trabaja bien, tiene regularidad, está siempre vivo en los partidos. Hace daño por fuera porque tiene dos extremos muy verticales que centran y finalizan bien. Será un rival difícil, serio y que sabe lo que quiere. A veces no le damos el valor necesario al rival que tenemos enfrente".

Sus jugadores

"Intentaremos poner a los que estén en condiciones de jugar a buen nivel. Hay gente que irá entrando poco a poco. Los 18 estarán preparados para competir. A los que se quedan fuera por estar recuperándose, hay que ayudar a ponerlos al nivel de los compañeros. No es fácil subirse al tren en marcha, pero están ya a un paso. Será mañana o lo antes posible porque el equipo lo necesita", asevera Muñiz, que confiesa que Koné podría estar pronto de vuelta "si no tiene ningún retroceso".

Del Reus

"Fueron mejores que nosotros y nos merecieron ganar. Es una pena que ocurra eso porque la categoría no lo merece. Hay que tomar la medida que menos perjudique a los otros equipos, que no tienen culpa. Nos enfrentamos a ellos en un mal momento, llevas semanas escuchando cosas y no preparas el partido con la mentalidad necesaria. Parecía que iba a venir un equipo amateur, y no era así, tenían 12-14 jugadores profesionales de muy nivel. Es más, los equipos se están peleando por esos futbolistas ahora", concluye Muñiz,