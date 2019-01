Muñiz: "Traer un portero igual que Samu o Kellyan es tirar el dinero"

Juan Ramón Muñiz, entrenador del Málaga, compareció ante los medios de comunicación antes del enfrentamiento contra el Almería. Quiso centrarse en el partido y en el discurso menos jugoso, pero fue inevitable hablar de mercado horas antes de que concluya el plazo de fichajes.

"De los jugadores que no están en la plantilla no opinamos. Sería falta de respeto. Me preocupa los que están y que estén al nivel. Erik viene de buena dinámica y ritmo, estamos contentos. Tiene claro que viene a ayudar. Eso son los jugadores que me gustan y me ayudan, los que vienen con humildad y a aportar", dijo Muñiz cuando se le preguntó por algún posible fichaje como Iván Alejo, donde terminó hablando de Morán: "Tiene presencia, buen juego, criterio, llegada y, sobre todo, polivalencia. Sirve para varios sistemas".

Acerca del centrocampista vasco, no descarta que esté contra el Almería: "Erik está para jugar y para poder competir". No quiso contar si entrará en la convocatoria, pero sí tiene claro que su llegada no afecta a Keidi Bare: "No relega a nadie ni a nada. Viene a aportar y sumar. Pero entra en un grupo que lleva meses a buen nivel y con compromiso. Son los valores que pedíamos de inicio a todos los jugadores que estuvieran en el club. Viene a ser uno más".

El entrenador asturiano supo escapar de cuestiones relacionadas con los fichajes: "Sería mago si supiera lo que va a pasar en cuanto a salidas y entradas. En los últimos minutos de mercado poco tienes que hacer. Estar a la expectativa y preparado por si surgiera alguna situación".

Se le preguntó directamente por el extremo y el tercer portero. Muñiz lo ve claro: "Los entrenadores pedimos, pedimos, pedimos. Yo sé en qué realidad está el club. Sé cuál es nuestra base y nuestros cimientos. Si me quedara así, estoy feliz. Si viene alguien a sustituir a Andrés tiene que ser alguien que ayude y mejor que los que están. Si vamos a traer alguien que sea igual que Samu o Kellyan, es tirar el dinero. Y el club no está para tirar dinero".

Insiste Muñiz en lo conveniente de que ya se cierre esta fase: "Es importante que se finalice este periodo y cada uno sepa dónde está y qué tiene que hacer para jugar. El equipo está vivo siempre. No hay necesidad. Se ficha para no sufrir, vienen meses difíciles y puede haber situaciones en una fase en la que el valor de los puntos cada vez es más vital".