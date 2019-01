Muñiz: "Todos juntos superamos los momentos difíciles"

Juan Ramón Muñiz compareció tras la victoria de su equipo ante el Lugo con las ideas muy claras en la cabeza. Convencido del completo encuentro que habían realizado sus jugadores durante los 90 minutos, sin distinción de periodos, y con la rémora de la afición que ayer titubeó con su equipo en las malas y el gijonés los quiere siempre de su lado. Hubo dardo.

“El apoyo del público es fundamental. El equipo venía en una situación difícil del año pasado. Pero el equipo va bien clasificado, va bien de puntos y está haciendo un esfuerzo grande. Hay que ponerse en la realidad de la categoría que es muy igualada. No hay favoritos y la clasificación no se respeta”, enumeraba Muñiz sobre los méritos logrados por los suyos para mandar un mensaje a la afición: “Si conseguimos que la gente se enchufe desde el minuto 1... Todos juntos conseguimos muchas cosas. Al final, el apoyo en tu campo es muy necesario a lo largo de la temporada, entre todos los momentos difíciles se superan”.

“Y así será durante todo el año”, espetaba poco después el gijonés cuestionado por la complejidad del partido ante el Lugo y recalcando que será la tónica habitual durante lo que resta de temporada: “Tenemos que acostumbrarnos a estas situaciones. El equipo tuvo paciencia y tranquilidad para seguir jugando con el balón. Tuvimos que hacer muy buen partido para frenar al rival. Estoy satisfecho con el resultado y porque todos se marchan a casa contentos con el sacrificio del equipo”.

Muñiz acabó satisfecho con los dos tiempos que realizó su equipo, en los que solo encuentra diferencias “en el marcador” y en una afición que estuvo con ellos tras el descanso: “En la segunda la gente se vuelva con el equipo y eso tranquiliza. El equipo da todo lo que tiene, juntos somos capaces de hacer muchas cosas. Demostramos saber remontar una situación difícil en casa. El equipo demostró madurez, seriedad y experiencia para saber salir de una situación complicada”.

Sobre Lombán, titular ayer, el gijonés fue escueto, mencionando que “está trabajando bien”, fue más expresivo con Keidi Bare, del que considera que “se ha ganado todo lo que está consiguiendo. Hizo dos muy buenos partidos y ayudó al equipo”. De su titularidad por segunda jornada consecutivo se le cuestionó si es una fórmula de presión a la directiva, algo que consideró “imposible” ya que hay “muy buena relación”. “Lo primero que tiene que hacer el entrenador es ser consciente de la situación. El entrenador busca el máximo rendimiento con lo que tiene, no presionando”, espetó para zanjar el tema”.

El Málaga descansó líder esta madrugada pero para Muñiz sigue siendo estéril: “El liderato ahora no da ningún título ni merecimiento. Lo que prima es la regularidad e intentaremos mantenerla hasta el final. Sabemos que quedan 20 partidos por delante”. Al igual que estuvo esquivo con la acción de Jack Harper y la mano en los minutos finales: “Esto es el fútbol. Desde mi posición, no es que no quiera comentarlo, pero vi a muchos jugadores dentro del área. A lo largo de un partido ocurren muchas situaciones así”.