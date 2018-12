Muñiz: "A veces no valoramos nuestras victorias como merecen"

Juan Ramón Muñiz atendió a los medios de comunicación para analizar la situación del Málaga antes del partido contra el Mallorca. El asturiano no suele elevar el tono ni hacer grandes declaraciones, pero esta vez sí quiso poner el valor lo que está haciendo su equipo.

Al ser preguntado por qué equipo le sorprende más de los que están en la zona alta de la tabla, respondió lo siguiente: "No me sorprende ninguno porque cuando jugó aquí el Alcorcón vimos un buen equipo, igual que el Rayo Majadahonda o el Albacete. A veces no valoramos nuestra victoria al nivel que la tenemos que valorar. Vinieron buenos equipos que cayeron. El Alcorcón para mí no es una sorpresa, es competitivo y no se le hacen goles. Con el Albacete vi lo mismo. Cuando vi al Mallorca en Marbella vi lo mismo, un equipo que peleaba, que iba a estar arriba. No veo ningún momento delicado. Se van a alternar los resultados, no esperaba hacer 20 victorias seguidas. Esta categoría no perdona y, sobre todo, al que tiene dudas. Cuando veo trabajar y competir al equipo soy más optimista que nunca".

Igualdad en Segunda

"La categoría va igualada y cuando no mantienes la calma y tienes dificultades... Los equipos no ganan fácil porque los rivales se juegan mucho. De los 22 equipos, 19 quieren ascender y tres que no quieren bajar. En los partidos no se ven grandes diferencias y todo el mundo tiene jugadores que te pueden ganar un partido, todos compiten, están bien trabajados. Siempre hablamos de lo duro que es el año, no nos va a sorprender, va a ser muy difícil y duro. Estamos en el camino que esperábamos y en una situación buena. Queremos llegar a competir en los últimos meses", explicó el entrenador.

Sobre el Mallorca

"Estamos hablando de situaciones más en forma del momento, estamos por delante de algunos. Nos tenemos que incluir en equipos en forma durante lo que llevamos. No es una semana, es regularidad. Incluso esos equipos están por detrás. El líder está a cuatro. Hay que mantener tranquilidad y valorar mucho a los rivales y respetar. Cualquier rival te puede ganar y puedes ganar. Es un rival difícil, está equilibrado y bien trabajado, encaja poco y es un partido muy abierto, en el que cualquiera puede ganar. Haremos el trabajo lo mejor posible para traer los puntos", analizó.

Derrota contra el Granada

"Todos los partidos son igualados, si se hubiera ganado habríamos hablado de un gran partido ante un gran rival. El partido estuvo para ganarlo, pero va a detalles y hay que cuidarlos. También hubo cierta fortuna. Sabemos que es posible que pase eso. Esa fortuna nos acompañó antes, pero sabemos que va a ser así. Hay que estar preparados para que te favorezcan y te perjudiquen. Importa la regularidad que se mantenga, que sigas compitiendo al nivel que lo estamos haciendo. A partir de ahí, seguir trabajando. El Mallorca es un rival similar, son equipos muy parecidos, viendo la clasificación se ven los equipos que están arriba y por qué están. No hay que olvidar el camino", aseguró el asturiano.

De Blanco Leschuk

"Es un jugador que viene de mucho recorrido, de muchas experiencias en otras ligas, que vivió mucho tiempo fuera de su casa. Está curtido para muchas batallas. Hay momentos en los que la portería es grande y otras pequeña. Lleva un buen número de goles, marcará un buen número de goles y puede llegar a marcar diferencias porque hace muchas cosas bien. Las ocasiones se marcan a veces y otras no. Ese es el trabajo del delantero, pero lo importante es que está ahí, si estás ahí y la rematas, tarde o temprano la marcas", comentó.