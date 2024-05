Ramón apunta al once titular en el Málaga CF-Mérida

Hubo espacio para los nombres propios en la previa del partido entre el Málaga CF y el Mérida. Pellicer no quiso dar demasiadas pistas sobre el once, pero todo apunta a que Ramón Enríquez estará de inicio. "Se puede abrir esa posibilidad, pero no por ausencia de Manu. Ramón tiene que tener unos plazos. Esta es la semana en la que ha entrenado completa. En las anteriores entrenaba dos días y tenía uno de recuperación. No podemos ser egoístas. Ramón nos tiene que llegar en el mejor estado posible en el momento de la verdad. Es una posibilidad, pero no por la ausencia de Manu, sino porque está para dar el nivel que puede dar Ramón”, decía el de Nules en la sala de prensa.

Apuntaba a que también Sangalli podía tener minutos en el centro del campo desde el inicio, al igual que en la delantera el debate sería Dioni o Javi Avilés. Descargaba de presión al delantero malagueño hablando de los goles: "Tenemos que aportar todos, la gente de segunda línea. Hemos hecho hincapié en esto, en por qué llegan los goles, lo vimos en vídeo. Balón parado, en recuperación de pelota, ante bloques bajos… Situaciones dependiendo de la estructura del rival, cómo hacerles daño. La presión no es para Dioni o Roberto, es para todos. Tiene que aparecer el talento. David (Larrubia) está teniendo muchas situaciones. En cualquier momento va a aparecer”.

Altas y bajas del Málaga-Mérida

"Recuperamos a Ferreiro tras la sanción, Juanpe va a estar. Perdemos a Manu y Roberto. ¿Juan Hernández? Los jugadores cuando tienen una lesión, son los que más sufren. No está teniendo suerte Juan, ahora que nos ayude desde su posición y a ver si puede llegar para ayudar en el play off”, sostuvo Pellicer.

Acerca de los jugadores que están dando menos rendimiento como Juanpe y Sangalli, añadió: "Esto es fútbol, ellos son los primeros que lo sufren. Jugadores que debían ser importantes. Espero que Juanpe y Luca nos ayuden con minutos, no en cantidad. Es momento para dar nuestra mejor versión en los planes de partido. Borrón y cuenta nueva y estar centrados en este mes, mes y medio tan importante”.

Sobre el Mérida

“La clave es que tenemos que hacernos fuertes en La Rosaleda y venimos de tres empates en diferentes contextos de partidos. Todo nuestro objetivo de asegurar play off y del ascenso pasa por La Rosaleda. Dar nuestra mejor versión. Primero ganar y luego convencer, sobre todo delante de nuestra gente. Estamos focalizados, siendo autocríticos. Sabemos que nuestro debe está en la zona de finalización. Cuarto equipo que más tira y centra. Tenemos que ser mejores. Nos medimos a un rival que ante Córdoba, Castellón e Ibiza lograron ganar y empatar. Se están jugando la vida y poder salir de esa zona, marcan la línea roja. Es práctico pero lo hace bien, dominan segundas jugadas. Todos cuando se enfrentan al Málaga es especial y luego les pasa factura. Transmitir a nuestra gente esa energía de principio de temporada”, argumentó.

Los laterales derechos

"Hay mucha competitividad. Lo de Murillo fue porque David estaba más abierto para amenazar la espalda, que nos salió un par de veces. Murillo para hacer la salida a tres y dar profundidad por la izquierda... Vamos a encontrar el mejor Jokin, Carlos, Víctor, Dani… ahora mismo es un casting y tengo que hacer un equipo para ganar".