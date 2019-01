Muñiz ordena conceptos

"Aquí nosotros cuando hacemos un movimiento se valora todo. Hay mucha gente trabajando en el aspecto deportivo. Nos sentamos, valoramos, vemos a dónde podemos llegar y a partir de ahí vemos cuál es la mejor situación". Juan Ramón Muñiz pasó por los micrófonos de COPE Málaga y realizó una extensa valoración de la primera vuelta. Pero es inevitable que el mercado sea el tema principal. El entrenador lo matiza: "11, 12, 13 ó 14 jugadores no te consiguen un objetivo, necesitas un equipo completo y compensado".

Quiere que cale la idea de que la cuestión no es sólo lo que se necesita, también es qué se puede y qué no. "Con Caminero la relación es buena y hablamos todos los días. Sabemos cuál es la exigencia. Cuando vinimos, sabemos para qué vinimos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Si se da una situación en la que el equipo no se ve perjudicado o no le perjudica en exceso porque tengamos recambio y al club le beneficia mucho, nosotros somos trabajadores de la empresa y tenemos que intentar ponerle solución. Una empresa son gastos e ingresos", dijo Muñiz, que añadió: "Caminero no va a debilitar el equipo en ningún momento".

Cuenta Muñiz, en alusión a las palabras de Caminero sobre el interés de otros clubes de Primera por algunos malaguistas, que también es fruto del trabajo: "Si fuésemos últimos, seguramente no habría ninguna oferta por nuestros jugadores".

Del caso Jony, pretendido por el Alavés, tira de pragmatismo: "Jony no está ahora mismo con nosotros. Pertenece al Málaga. Él tiene una situación en la que si estamos en Primera tiene que estar aquí, pero si no puede irse a un club que le iguale el contrato. El club ya valorará si es bueno económicamente o no. Yo no puedo valorar esa situación porque el año que viene no sé en qué categoría vamos a estar y no sé si podremos contar con él por sus condiciones de contrato. Yo no lo tengo entre mis extremos y si se vende bienvenido sea porque habrá una repercusión económica".

El Alavés ha intentado meter en la operación a Daniel Torres. Pero el entrenador del Málaga desliga una cosa de la otra: "No se me ha comentado nada desde el club. Como sale el comentario de Jony se dicen qué jugadores quiere sacar el Alavés… No tiene nada que ver una operación con la otra".

Es evidente que al Málaga le hace falta algo más en el centro del campo. Al ser cuestionado por si desea un organizador, Muñiz tira de la casa: "Está la dirección deportiva intentando solucionar las pequeñas taras que podamos tener, que puedan suplir bajas. Pero también está Juanpi y en el filial Iván Jaime que puede participar y ayudar mucho porque tiene calidad, criterio y característica".

También le preguntaron al entrenador por las posible salida de jugadores como Boulahroud y Héctor: "Son decisiones que tienen que tomar ellos personalmente y tienen que transmitir sus sensaciones. Yo, como entrenador, lo que no quiero es que el equipo se debilite en el mes de enero. El club no va a dejar salir a nadie si debilita al equipo y no va dejar salir a nadie si no hay una entrada para sustituir esa situación. Habría que valorarlo. Yo estoy muy contento con ellos y cuando participen seguro que lo van a hacer bien y al mismo nivel del equipo. Si deciden salir, será porque nosotros tenemos esa baja cubierta con la entrada que se produciría. El equipo no se puede debilitar".

Llegado al ecuador de la temporada, Muñiz hace un balance de la situación y lo hace con satisfacción: "El balance es muy positivo porque se venía de un año difícil con un descenso traumático. Había que cambiar muchas dinámicas y hemos encontrado una predisposición de los jugadores muy buena. Se comenzó la temporada con una situación estable, hablándose de fútbol y de trabajo. Lo que pasó ha pasado y ahora hay un equipo, una estructura y un objetivo nuevo. Todo lo que sea estar alrededor de los 40 puntos en la primera vuelta quiere decir que lo has hecho bien. Ahora hay que completarla. Es una temporada muy dura, la más competitiva de los últimos años, por calidad, equipos, exigencia… Es un año duro para el club, lo sabíamos desde junio".

Así es Muñiz, que huye de titulares y focos: "Somos prudentes y humildes, me gusta serlo en la vida. Todo lo que se consigue es por trabajo diario. Entiendo que muchos entrenadores digan que vamos a estar en la Champions, lo entiendo y lo respeto. Pero cuando lo escucho en mi casa pienso que es un vende burras”.