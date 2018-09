Muñiz, repaso de la A a la Z

Muñiz hizo dos ruedas de prensa en una. Habló de la actualidad del equipo y el partido de esta noche por un lado. Sin embargo, había interés máximo en conocer sus impresiones una vez cerrado el mercado. No defraudó. "La plantilla está más o menos equilibrada. Después del final del mercado hicimos dos muy buenos entrenamientos, de mucho nivel, y eso me deja muy tranquilo", dijo el asturiano, que apostilló: "El club intenta estar siempre en el mercado. Llegamos a la última hora sin una necesidad grande. Tenemos jugadores del filial que están aportando mucho. A última hora siempre hay jugadores que puedan interesar y tienes que estar ahí, pero no había necesidad de firmar por firmar y eso es muy importante. Firmar por firmar te lleva a cometer errores. Lo más importante es que haya un buen equipo. El equipo soluciona los problemas".

Eso no implica que Muñiz vaya a mencionar la palabra ascenso: "Nunca sabes si estás para competir en el ascenso. De los 22, 20 ó 16 estarán hasta el último mes, hay mucha igualdad. Habrá una diferencia de cinco puntos como muchos entre los de arriba. Ahora tenemos que ir situándonos para ver cuál será nuestro objetivo en ese momento".

Una de las cuestiones más interesantes que tocó Muñiz fue el de los internacionales: "Segunda es una categoría muy interesante. Hay muy buenos jugadores, es una pena que no se paren los momentos en los que hay selección porque eso hace que los equipos pierdan jugadores. Habría que hacer algo parecido a lo que hay en Primera para que no haya problemas a la hora de plantear los partidos".

Mucha gente se pregunta en qué lugar quedan Miguel Torres y Juanpi. "Llegan en una situación totalmente normal, cuando estén en condiciones de participar y de ayudar al equipo y en condiciones físicas, técnicas y mentales no habrá problemas. Ellos saben la situación, ha finalizado el mercado y para aportar su granito de arena tendrán que ponerse a su mejor nivel. Todo se gana dentro del campo. Si el trabajo de todos es bueno, todos tendrán las mismas opciones", dijo un Muñiz que quitó hierro a la baja de Recio: "La plantilla está equilibrada, tenemos gente del filial, gente del primer equipo que también juega en la posición de Recio y no vamos a tener problemas en esa situación. Lo importante es que los que estén hagan olvidar a los que no están".

De un malagueño a otro, también analizó a Dani Pacheco: "Tenemos que valorar en el momento que estamos y el tiempo que puedan aguantar los jugadores nuevos. Ver en qué situaciones están y cuántos minutos pueden aportar. Dani viene con una ilusión tremenda. Andaba minuto a minuto pendiente de si estaba inscrito. Con ganas de aportar. Valoramos cuándo podrá darnos lo mejor. Ya todos tienen claro qué camino deben seguir y saben lo que tienen que hacer".

El canterano Mula también fue protagonista del verano. Estuvo a punto de salir, no cuajó una buena pretemporada, pero su entrenador le ve ahora otra actitud: "Nos ha sorprendido positivamente, hizo un gran entrenamiento ayer. Había muchos rumores a lo largo de la pretemporada. Le ha venido bien el cierre del mercado por los rumores. Es un jugador más de la plantilla que el puesto y el trabajo diario es lo que le va a colocar en su sitio y está haciendo buenos entrenamientos, será titular en su momento. Estamos en septiembre y tenemos una plantilla fuerte que aporta su granito de arena y estoy convencido de que nos ayudará".

Como también deben ayudar los porteros. La llegada de Kieszek complica las cosas a Andrés Prieto. "Queda como un portero más. Que no se note cuando Munir vaya con su selección, que no haya situación de debilidad, son posiciones específicas que necesitamos que funcionen bien hasta junio. No puede haber debilidades. Es una portería que pesa mucho, que viene de Primera División, siempre jugará el que mejor esté trabajando o pensemos que pueda venir mejor al equipo, sea del filial o no".

Y casi para el final, una sorpresa. El último fichaje en llegar al filial, Keidi Bare, es más bien un refuerzo para el primer equipo: "Este chico ha entrado con muchas ganas y mucha fuerza. ¿Eso qué hace? Competencia. Todo el mundo dice: "Uh, tengo que subir el nivel, que los que vienen por detrás están apretando mucho". Es un futbolista que estuvo dos días con nosotros y es muy posible que esté casi todos. Luego, si no juega con el primer equipo, es interesante que juegue con el filial, que no esté parado. Es un poco como Toribio. Tiene buen ritmo, buena intensidad, buen manejo de balón. Es parecido".

No se puede olvidar que esta noche hay un partido. Muñiz no se relaja y avisa de los peligros del Almería: "Es un equipo con muchas incorporaciones que viene con ganas de demostrar que tienen un hueco en el fútbol profesional. Eso hace que sea un encuentro difícil. El otro día ya lo demostraron. Va a estar igualado y tendremos que tener la misma intensidad y, si podemos, más que ellos. Ellos saben lo que quieren, es un equipo compacto y difícil de superar. Un partido igualado. Tenemos que estar concentrados desde el minuto uno". Palabra de Muñiz.