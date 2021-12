Nafti, entrenador del Leganés: "El Málaga CF es un equipo potente, atrevido"

Mehdi Nafti, entrenador del Leganés, valoró el partido ante el Málaga CF de esta última jornada de la primera vuelta: "Es un equipo potente, atrevido. Siempre pasan cosas. Atacan como mucha gente. No tiene miedo a transiciones, a encajar, es una plantilla hecha para ello. Crean muchas ocasiones en cada partido. Nosotros tenemos que contrarrestar eso. Quitarles el balón, ser bueno en transiciones, tener piernas y hacer un partido serio y completo".

"No me interesaría lo que pueda hacer el rival. No me condiciona que sean buenos en casa. Es un campo que aprieta, empuja. Tienen buena racha. Pero no me condiciona eso o que pierdan en Copa. Miramos lo nuestro", continuó el técnico pepinero.

"Creo que tenemos mimbres para poner el foco en nuestro trabajo. Eso sí, sabiendo que nos jugamos con un equipo que tiene más puntos y mejor clasificado que nosotros. El Leganés, repito, tiene mimbres para centrarnos sólo en lo nuestro", argumentó.

"Es muy importante acabar el año puntuando o ganando para nosotros, para nuestra gente. Para irnos de vacaciones felices. No por un tema de clasificación. Para nosotros, sí. El objetivo, desde que llegamos aquí, es crecer. La clasificación no me interesa. Me interesa que compitamos, que seamos coherentes, que se vea lo que trabajamos. Hay tiempo de sobra para hacer cuentas y números", añadió.

No lleva mucho al frente del Lega, pero mostró satisfacción: "Personalmente estoy feliz, muy contento. Todo el mundo en el club, desde mis utileros hasta mi presidente, por poner una jerarquía dentro del club, todos nos han ayudado muchísimo. Nos han ayudado a conocer el club y la plantilla. En lo personal, súper contento. En lo profesional estoy contento, pero no me conformo con lo que hemos hecho. Tengo mucha ambición. Quiero más. Quiero llevar al Leganés lo más arriba posible".