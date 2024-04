BCL: La pista LED de Belgrado y las conclusiones de los campeones

Había cierto respeto en el Unicaja sobre la novedosa y espectacular pista led en Belgrado. Experimentar con algo tan básico cuando hay un título, la Basketball Champions League, en juego no acababa de parecer una buena idea, pero la sensación generalizada, tras dos partidos y varios entrenamientos, es que el futuro pasa por ahí. Incluso los técnicos ya imaginaban cómo pueda aplicarse en el futuro esta tecnología para trabajar en entrenamientos movimientos y situaciones concretas con la ayuda de la pista.

"La verdad es que tiene un aspecto muy bueno, el agarre es igual que el de una cancha tradicional, cuando saltas y corres, también. Y para los fans es algo bonito", explicaba Alberto Díaz, algo que corroboraba Yankuba Sima: "No he notado ninguna diferencia respecto a una cancha tradicional en cuanto a agarre, una vez que entras a jugar te olvidas de todo y te centras en el juego aunque está claro que para los aficionados es impactante".

"Ha sido genial esta experiencia, esta cancha LED es algo tremendo. Creo que la Basketball Champions League ha hecho un trabajo excepcional para apostar por la innovación y situarse en la vanguardia. Puede que necesite algún ajuste, pero desde luego es genial poder formar parte de algo así. Para los aficionados es algo realmente innovador verlo en vivo, es algo distinto, también para los que lo siguen por televisión. Creo que estamos ante el inicio de algo muy especial", señalaba Kendrick Perry, MVP de la competición.

"Contar con esta cancha LED es un gran paso hacia el futuro en cuanto a innovación, tecnología… además para los aficionados en las gradas y en casa es una grandísima experiencia con este ambiente tan futurista. A mi me gusta el parqué, pero poder erradicar las pegatinas de publicidad es algo muy importante y eso te lo permite la cancha LED. Creo que es un paso muy importante para la evolución del baloncesto", afirmaba Dylan Osetkowski. No es baladí la cuestión de las pegatinas y cartelería sobre la pista, algo que los jugadores frecuentemente señalan como un problema y que ha causado no pocas lesiones a medida que aumentaba su presencia.

El CEO de la BCL, Patrick Comninos, resumió que “los entrenadores y los jugadores están encantados, el reto es la logística que supone implantar la cancha. La experiencia ha sido muy positiva desde que pisaron la cancha por primera vez. Tuvimos la oportunidad de charlar con ellos explicándoles muchos detalles y creemos que es algo que veremos más a menudo. Puede que en cinco años, y diremos que estuvimos ahí al principio. FIBA ha hecho un grandísimo trabajo. Ahora el reto es introducir en el mercado una opción a escala. Pero ha quedado claro nuestro deseo de romper las barreras, buscar el límite, ser una incubadora de innovación, va en nuestro ADN aceptar los retos que se nos ponen por delante”, señalaba el máximo responsable de la competición.