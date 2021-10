Nombres propios: Chavarría, Jairo, Antoñín, Sekou, Paulino...

No es muy amigo de personalizar José Alberto López cuando se pone delante del micrófono, pero en esta previa del Málaga CF-Real Zaragoza, sí dio pinceladas de algunas situaciones concretas. Habló de Jairo y Antoñín, pero también de las amarillas de Paulino, de los problemas físicos de Peybernes, de Sekou o de la integración de Chavarría.

"Hay que tener paciencia con él, tenemos que ir viendo cuáles son sus sensaciones y qué percibimos en el día a día. Cada semana lo que vemos es un Pablo Chavarría que está mucho más cerca del Pablo que todos queremos ver. En cuanto veamos que está para poder ayudar y él se sienta con fuerzas y con confianza suficiente como para ayudar al equipo, tened claro que lo vais a ver todos”, sostuvo en la sala de prensa de La Rosaleda.

De un delantero a otro, Sekou, que descansó obligatoriamente ante el Valladolid pero que tiene ganas de demostrar el porqué de su fichaje. “Siempre pensamos en los jugadores que están disponibles cada semana y en las características del jugador. Nos fijamos más en eso que si ha jugado en el partido anterior. El que esté en un buen momento a nivel de rendimiento y de forma, también lo valoramos. Pero miramos mucho las características de cada jugador y lo que nos puede aportar en cada partido. Siempre puede haber algún cambio”, comentó José Alberto acerca de las rotaciones.

Está contando poco para José Alberto el extremo Jairo Samperio y Antoñín no termina de conseguir la continuidad. El asturiano no hace distinciones: "Tenemos que analizar todo, ver en qué momento están todos los jugadores y tomar las mejores decisiones para ayudar al equipo. Son dos jugadores a los que tenemos que sacar más rendimiento del que nos han ofrecido hasta ahora, bien sea por falta de minutos o porque en los minutos que han jugado no han estado al nivel que todos deseamos. Si hablamos es de nosotros hacia ellos. Si no doy explicaciones para poner un jugador tampoco las doy cuando los quito”.

Sobre Peybernes, que tuvo alguna molestia esta semana, asegura que está "bien, está perfecto para jugar”. De las cinco tarjetas de Paulino también hizo algún matiz interesante: "No estamos para regalar, y menos en el minuto en el que se produce la tarjeta. Fue un lance del juego, un impulso del jugador, pero eso hay que corregirlo. Tiene cinco amarillas y no sé si una o dos son por faltas, las otras son por protestar, por ponerse delante de un saque rápido. Al final perdemos un jugador importante sin haber pegado una patada a nadie”.