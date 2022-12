Nombres propios: Juanmita, Fomba, Rubén Castro, Gallar, Febas...

Más allá de la lectura previa de contexto y del partido ante el Granada, Pepe Mel habló de algunos protagonistas empezando por Juanmita, el siguiente canterano en sumarse al primer equipo. "Hablé de él e otro día, lleva entrenando desde entonces y va a estar mañana. Tiene lo que necesitamos, uno contra uno, velocidad, un juego por fuera que ayuda a hacer mejor a los que hacen gol… Como Haitam o Cristian. No sé si saldrá de inicio o habrá que esperar otro momento. Está con posibilidades de jugar".

Otro filial que promociona en lo que a la vez es un toque para los profesionales: “Los entrenadores contestamos con hechos, no con palabras, lo que importa de verdad son las decisiones. Si están jugando Issa, Haitam, Dani Lorenzo, Loren... es por algo". Precisamente en Fomba hizo parada: "En Oviedo salió también en un tramo de partido en el que perdíamos de penalti 1-0 y tuvo dos ocasiones de gol, creó el peligro que necesitábamos. Los futbolistas que tenemos en la casa hay que usarlos, da igual la edad que tengan. Siempre es más fácil y mejor poner a los jóvenes cuando la corriente es buena, peor los tiempos son los que son y es la oportunidad de sus vidas. Salir, jugar y hacer lo que saben”.

De los más jóvenes, al gran veterano: “Rubén Castro cabe en todos los contextos que son que el equipo sea dominador del juego, es un hombre de área, que resuelve bien. Ahora está atascado pero por el bien de todos tenemos que intentar que pase pronto. La gente que puede hacer gol es importante para lo que tengo en la cabeza. A un jugador no se le olvida hacer goles en dos meses”.

Fran Sol

"Fran Sol cuando llegué tenía un esguince de tobillo y siguió, siguió, y no estaba a su mejor nivel. Indiscutible no es ninguno, el entrenador que los tenga es porque gana siempre los partidos, si no, mal mensaje manda. Yo quiero que gane el Málaga, lo demás me da igual. Loren tuvo en Valencia la más clara del partido y no marcó el gol. Hay que seguir convencidos de que lo vamos a sacar".

Febas y Villalba

“No están con el freno de mano echado, lo digo con confianza, están preocupados en ser jugadores fuertes defendiendo posiciones. El equipo que no encaja gol en esta categoría, se hace fuerte. Ahora toca ser protagonistas en el área del rival. En Valencia jugamos con carrileros con más vocación defensiva que ofensiva, quizás ahí podemos dar un vuelta de tuerca más. Luis Muñoz, Fran Villalba y Febas te dan mucho por dentro".

Lesionados concretos

“Muchas lesiones son de quirófano y eso es de juego. Moussa debuta y se rompe un dedo, Haitam no debuta pero casi y se rompe la rodilla. A Víctor Olmo lo bajamos a coger ritmo al segundo equipo porque nos gustaba y se rompe la rodilla. Murillo baja y se rompe un hombro... La de Gallar... es un futbolista que necesitamos que vuelva, como Juande, que no termina de arrancar. Lo de Bustinza es la mala fortuna que un compañero le rompa la nariz, pero me gusta quedarme con la gente que tenemos, estos no van a estar”.