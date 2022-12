Pepe Mel: "El Málaga CF saldrá del descenso a finales de enero"

Pepe Mel volvió a sentarse ante los medios en la sala de prensa de La Rosaleda para analizar la actualidad blanquiazul a unas horas de que el Málaga CF reciba al Granada. El entrenador madrileño mantiene su inquebrantable fe en la permanencia. "Como digo muchas veces ese ya no es mi papel, vine con todo hecho pero con todo el convencimiento y toda la información, pero ahora viene un espacio donde nos podemos reforzar y trataremos de mejorar esas cosas del equipo que veo que se pueden arreglar. Llegará y por eso tiene sentido la pregunta pero hay nuevo puntos antes que intentar conseguir. Sigo pensando que este equipo a finales de enero sale del descenso”, comentó mientras respondía a una cuestión del mercado de fichajes, en el que el Málaga cuenta con medio kilo a día de hoy.

“El Granada, junto a Levante y Alavés son favoritos, como siempre que hay descensos y también por potencia económica por el seguro del descenso, que te permite competir con más medios que los demás. Han reconducido la senda y van a pelear hasta el final por el ascenso, es un equipo a tener en cuenta. ¿Opciones de ganar? Las mismas que el Granada, jugamos aquí, vamos a salir a por todas de inicio y a ponérselo muy difícil. Potencial tienen pero si prevalecen nuestras virtudes les pondremos en problemas. Ambos queremos ganar y para el espectador será un buen partido. Nosotros tenemos la ambición de ganar”, analizó el entrenador.

“Hicimos un partido muy correcto contra el coco de la categoría por presupuesto y plantilla. No solamente lo llevamos donde queríamos, conseguimos que el público se girara hacia ellos. Estaba el partido para nosotros y tal como lo habíamos trabajado. Me hace ser optimista en revertir la situación", recordó Mel de la actuación ante el Levante, añadiendo: "No me gusta hablar de la fortuna porque queda feo, es verdad que esto es un juego pero queda feo. Ganamos a la Ponferradina por un gol y perdimos con Levante por un gol. Si cayésemos por 3-0... Falta acierto en el área rival porque la hemorragia que teníamos cuando llegué la conseguimos frenar. Tenemos que ser más contundentes y protagonistas en el área rival”.

El tema de las lesiones afecta especialmente a la hora de preparar y plantear los encuentros: "Me alegro de esta pregunta porque dicho de mi boca pueden parecer excusas y no quiero que nadie vea eso en mí, pero nunca podemos jugar con la idea original. Tenemos 10 hombres de baja y hay utilizar las armas que tenemos y los futbolistas que hay. Los jugadores lo saben y que tenemos que adaptarnos a lo que va ocurriendo. Así que si tenemos buena gente por dentro, hay que aprovecharla. En Valencia competimos bien y merecimos más. Estamos en el camino. Si viera a mi equipo desbordado y sin competir, el discurso sería otro. No se ve desbordado y perdemos por un margen estrecho. Mañana puede ser un buen partido para lograrlo".

Distancia con la salvación

“Solamente le pondría un pero a eso, lo poco que estamos puntuando, porque no les puedo decir a los futbolistas que lo hicieron mal en Valencia o Zaragoza, son esos detalles que nos están matando. Convencidos de salir de ahí y desde eso trabajamos, no nos sentimos superados por ningún rival, nos sentimos dominadores del juego porque en Valencia hasta que encajamos el gol se hizo lo que teníamos previsto y luego les arrinconamos”.