Nombres propios del Málaga CF: Manu Molina, Ferreiro, Avilés, Puga

A Sergio Pellicer también se le preguntó por el estado de algunos jugadores. Por una parte, los lesionados que hay ahora mismo en fase de recuperación. También por los tres fichajes del Málaga en este mercado invernal. Sin embargo, llamó mucho la atención cómo sacó hasta en dos ocasiones el nombre de Manu Molina, que está empezando a capitanear en el césped las operaciones blanquiazules.

"Luca (Sangalli) y Juanpe van mejorando, no vamos a poner plazos pero creo que la semana que viene podrán empezar. No hay que forzar porque creo que lo más importante está por llegar y hay que evitar tener otras racaídas. Aparecen otros jugadores como está sucediendo, estamos viendo mejores versiones de otros jugadores que anteriormente no, eso también lo marca la competición, lo marca el ritmo. Pienso en el caso de Manu Molina, que está compitiendo muy bien y eso me da mucha confianza también en los demás”, argumentó el entrenador de Nules ante los medios.

Sobre David Ferreiro

De David Ferreiro también opinó. En Granada actuó más por dentro y ante el Atlético Baleares ocupó más la banda. Pellicer está satisfecho: "En Granada jugó de interior en una estructura de tres por dentro y el otro día jugó de extremo en 4-4-2. Es un jugador más asociativo, toda la vida ha jugado de extremo en ambas bandas. Va ganando muchísimas cosas. Lo veo muy bien, lo dije tras el partido, pero hay que tener mucha calma, hay que saber dosificar todos los esfuerzos y puede enseñar mucho de cómo entender el juego a los jóvenes de esas posiciones. Lo va a hacer y lo está haciendo. Tanto cuando salga de inicio o salga para ayudar. Es un referente. También puede jugar de segunda punta, nos da muchas variantes. También sobre todo porque tiene esa pausa en la última zona, donde muchos los que hacen al llegar en velocidad a esa zona es dar el pase. Tiene esa pausa, esa décima de segundo que no le resta velocidad porque tiene una velocidad mental más rápida, como Manu Molina. Eso nos va a ayudar y nos da diferentes perfiles de jugadores”.

Estado de los fichajes

“La clave está en el tema de la tensión, la autoestima y entrenar con alegría. Serios cuando hay que estar serios y felices cuando hay que estar felices. Están entrenando muy bien esta semana. Ves que fluyen muchas cosas. Hay muy buen ambiente dentro de esa responsabilidad. Tiene que haber alegría y esa tensión justa y necesaria. Dentro del vestuario, a falta de los lesionados, tengo muchas situaciones. Tengo cinco centrales y todos merecen jugar por lo que veo del día a día. Todos tendrán su oportunidad y creo que es mérito de mi cuerpo técnico que genera ese buen ambiente. No por mi parte, que yo soy el más malo de la película”, quiso destacar al hilo del estado de los fichajes recién llegados.

Sobre Javier Avilés y Puga, fue algo más concreto sobre si están para ser titulares: “Sí, por supuesto, vienen de entrenar con sus anteriores equipos, sanos, han hecho una semana muy buena y tienen todas las posibilidades de ser titulares para eso han venido. Pero también es cierto que sólo pueden jugar once”.