Nueva reunión con el asesor y el ejemplo del Reus

Muchas preguntas en el Málaga acerca de cuál está siendo el papel del asesor del jeque Al-Thani, Richard Shaheen. Por eso se aprovecha la presencia de Víctor Sánchez del Amo ante los medios para intentar conocer algún detalle más, como sucedió la semana anterior. El madrileño se mostró más esquivo que en otras ocasiones: "Han sido ya dos reuniones. Privadas. Esa información yo no soy quién para hacerla pública. Cuando el club lo considere oportuno, imagino que las hará".

El deseo que Víctor es que nadie dude de su implicación y que prioriza lo deportivo sobre todo lo demás: "Que hablen de gestión los que tienen que hablar. Al entrenador no le compete. Demasiado tengo para preparar los partidos con estas circunstancias. A mí preguntadme por los temas deportivos, que bastante tengo. Aceptamos nuestra realidad y las dificultades que eso genera. Esta no es la planificación que nos hubiera gustado. Trabajamos con lo que tenemos, no estamos en las mismas condiciones que nuestros rivales. Pero yo no estoy con esto en la cabeza, sólo respondo a preguntas. Yo estoy con lo deportivo".

Una vez más, llega la comparación con el Reus, que en circunstancias casi dramáticas visitó La Rosaleda y se marchó con un 0-3 a su favor. Víctor se escurre como puede: "Yo no estaba aquí, no recuerdo ese partido. Lo que sí afecta es la situación económica del club. Eso sí se nos viene a la cabeza. Se escapa a nosotros, pero afecta. Ese trabajo condiciona el aspecto deportivo. Estamos condicionados por la planificación de principios de temporada. Esperemos que se solucione. El caso Reus está ahí".