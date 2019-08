Okazaki se queda fuera de la lista definitiva de Japón

Shinji Okazaki no irá con Japón. El seleccionador nipón Hayime Moriyasu anunció este viernes la convocatoria de su combinado para los partidos que disputarán en esta primera fecha FIFA y en ella no figura el delantero del Málaga, cuya inscripción en LaLiga es aún una incógnita. De este modo el Málaga no tendrá que perder una semana más a Okazaki, que de ser convocado habría viajado para disputar un amistoso contra Paraguay en Kashima y un partido de clasificación para el Mundial de 2022 en Myanmar (Birmania).

Dentro de la categoría, sí acudirá por parte del Deportivo de La Coruña el centrocampista Gaku Shibasaki, mientras Shinji Kagawa, ahora en el Zaragoza, se queda fuera al igual que el atacante blanquiazul. Además, a nivel nacional, destacan también la ausencia del eibarrés Takashi Inui y la presencia del jovencísimo Takefusa Kubo, cedido por el Real Madrid al Mallorca, recién ascendido a Primera División.

Aunque aún está por ver si el club podrá tramitar la ficha de Okazaki, de ser así, sí que es un respiro en clave blanquiazul no perder otra vez al delantero después de dos jornadas en las que Adrián González ha sido la referencia en ataque del equipo. No obstante, hay que recordar que varios malaguistas han sido convocados con sus selecciones. Munir se marchará con Marruecos y Mikel y Juanpi, cuyo futuro también es una incógnita, estarán con Venezuela. Además, la sub 19 llamó a Ramón e Ismael Casas, aunque este último se quedará en Málaga a causa de unas molestias en el gemelo.